El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, cuestionó la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se mostró en contra de que el organismo electoral no haya advertido con anticipación que impediría la reelección encubierta de autoridades municipales.

Allison consideró que el JNE debió comunicar su posición antes de las elecciones, pues, a su juicio, eso habría cambiado el escenario para los candidatos que participaron en los comicios.

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"Si el jurado hubiera dicho antes que no se iba a permitir que tomen el cargo los alcaldes que iban a reelección encubierta, hubiéramos tenido resultados muy diferentes. Los demás somos las víctimas. El jurado fue cómplice con su silencio, hasta el final, y luego pareció que algo pasó, que cambiaron de opinión", declaró.

Rechaza denuncia constitucional contra Burneo

El alcalde también puso en duda los argumentos legales de la denuncia constitucional que Renovación Popular presentó contra Roberto Burneo, presidente del JNE. La agrupación política lo acusa de presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad, y solicita su destitución e inhabilitación por diez años.

"Denuncia por dos delitos (…) ¿A quién ha usurpado funciones el JNE? No hay ninguna función usurpada", cuestionó Allison, quien rechazó que la actuación del organismo electoral pueda encajar en ese delito.

Cabe recordar que el Pleno del JNE estableció que López Aliaga, quien ejerció como alcalde de Lima durante el periodo 2023-2026 y postuló como primer regidor en las últimas elecciones municipales, no podrá volver a ocupar la alcaldía. La decisión también alcanza a otros exalcaldes que intentaron retornar al cargo mediante una candidatura como primeros regidores.

Por su parte, Roberto Burneo defendió la resolución y señaló que fue una decisión adoptada por el Pleno del JNE, con la debida motivación y conforme a la Constitución. Sobre la denuncia constitucional en su contra, manifestó que confía en que el Congreso actúe objetivamente.