No es la UNI ni San Marcos: esta es la mejor universidad pública del Perú, según ranking Sunedu El último ranking de la Sunedu evaluó a 42 universidades públicas del país y estableció un orden según su desempeño académico, producción científica y capacidad institucional.

Aunque lidera el ranking, no garantiza la mejor enseñanza en todas las carreras, ya que no mide la empleabilidad ni los salarios de los egresados.

Aunque lidera el ranking, no garantiza la mejor enseñanza en todas las carreras, ya que no mide la empleabilidad ni los salarios de los egresados. Foto: composición LR

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) es la mejor universidad pública del Perú, según el ranking del V Informe Bienal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), correspondiente al periodo 2023-2024. La institución alcanzó 100 puntos, por delante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que obtuvo 93,76 puntos, y de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que se ubicó en el séptimo puesto, con 69,05 puntos.

La clasificación contempla a 42 universidades públicas y considera indicadores relacionados con la investigación científica, la formación académica y la capacidad institucional. En una clasificación independiente de universidades privadas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ocupa el primer puesto.

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Ranking completo de las mejores universidades públicas del Perú

La clasificación de Sunedu ubica a la Universidad Nacional Agraria La Molina en la primera posición. San Marcos ocupa el segundo lugar, mientras que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas completa el podio.

Este es el listado completo de las instituciones públicas evaluadas, según su puntaje:

Universidad Nacional Agraria La Molina - 100,00 puntos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 93,76 puntos. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - 81,84 puntos. Universidad Nacional José María Arguedas - 74,51 puntos. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana - 71,91 puntos. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 71,29 puntos. Universidad Nacional de Ingeniería - 69,05 puntos. Universidad Nacional Autónoma de Huanta - 68,83 puntos. Universidad Nacional de Moquegua - 68,27 puntos. Universidad Nacional de Frontera - 64,78 puntos. Universidad Nacional de Jaén - 59,32 puntos. Universidad Nacional de Trujillo - 58,99 puntos. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - 58,53 puntos. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - 56,72 puntos. Universidad Nacional del Altiplano - 55,54 puntos. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 55,46 puntos. Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco - 53,50 puntos. Universidad Nacional Federico Villarreal - 53,36 puntos. Universidad Nacional de Barranca - 52,55 puntos. Universidad Nacional San Luis Gonzaga - 51,61 puntos. Universidad Nacional de San Martín - 51,31 puntos. Universidad Nacional del Centro del Perú - 51,26 puntos. Universidad Nacional de Piura - 50,00 puntos. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía - 48,80 puntos. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - 47,67 puntos. Universidad Nacional de Juliaca - 46,65 puntos. Universidad Nacional de Cañete - 43,15 puntos. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - 42,74 puntos. Universidad Nacional del Callao - 40,40 puntos. Universidad Nacional de Tumbes - 40,37 puntos. Universidad Nacional Agraria de la Selva - 38,81 puntos. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac - 37,62 puntos. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas - 36,62 puntos. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga - 35,95 puntos. Universidad Nacional de Cajamarca - 35,26 puntos. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 34,77 puntos. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - 34,14 puntos. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 22,79 puntos. Universidad Nacional Autónoma de Chota - 5,82 puntos. Universidad Nacional de Huancavelica - 4,23 puntos. Universidad Nacional del Santa - 1,63 puntos. Universidad Nacional de Ucayali - 1,00 puntos.

Investigación científica: el criterio que más pesa en el ranking

El informe de Sunedu considera 10 indicadores principales, agrupados en tres ámbitos: investigación, formación académica y capacidad institucional. De estos, la investigación tiene la mayor ponderación, con 51,43% del resultado.

Este componente evalúa las publicaciones científicas, el impacto de las investigaciones a través de sus citas, la calidad de las revistas académicas y la proporción de docentes inscritos en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt).

Por su parte, la formación académica representa el 38,57% y contempla la proporción de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores y la continuidad de los alumnos. Finalmente, la capacidad institucional equivale al 10% y considera la cantidad de docentes a tiempo completo, así como los plazos para obtener los grados de bachiller y los títulos profesionales.

Sunedu también incorpora cinco bonificadores relacionados con la acreditación de programas, las patentes vigentes, las publicaciones con aplicaciones prácticas, la gestión ambiental y la acreditación institucional.

¿El primer puesto significa que tiene la mejor enseñanza?

El ranking mide el desempeño institucional a partir de indicadores académicos, científicos y administrativos, pero no constituye una evaluación integral de todos los aspectos de la calidad universitaria.

El propio informe precisa que la clasificación no mide directamente la empleabilidad ni los salarios de los egresados. Tampoco permite determinar por sí sola qué institución ofrece la mejor enseñanza en todas sus carreras o cuenta con los mejores docentes en cada especialidad.

Además, las universidades públicas y privadas aparecen en clasificaciones independientes. Por ello, sus posiciones y puntajes no deben combinarse para establecer un único orden nacional.

Los resultados corresponden principalmente a información de 2023 y 2024, por lo que no representan una evaluación directa del desempeño de las universidades durante 2026.