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Sociedad

Un secuestro cada 90 minutos en Perú: cifras alcanzan su peor nivel en años y 2026 podría superar los 5.000 casos

Un análisis de Juan Carbajal proyecta más de 5.000 denuncias por secuestro para 2026, el mayor registro desde 2020. En Lima, tres víctimas fueron rescatadas en menos de 48 horas y la Policía investiga posibles vínculos entre los casos.

Organizaciones criminales detrás de los recientes secuestros en la capital peruana
Organizaciones criminales detrás de los recientes secuestros en la capital peruanaFoto: LR
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Tres secuestros registrados en Lima en menos de 48 horas pusieron nuevamente bajo la lupa una modalidad criminal que, de acuerdo con las denuncias contabilizadas por el Ministerio Público, registra un fuerte incremento este año. Los casos tuvieron como víctimas a empresarios y trabajadores y presentan coincidencias que la Policía investiga para determinar si detrás de ellos opera una misma organización criminal.

El escenario adquiere otra dimensión al revisar las cifras nacionales. El analista de datos Juan Carbajal advirtió que hasta agosto se registraron, en promedio, 14,1 denuncias por secuestro al día. Esa frecuencia equivale estadísticamente a una denuncia cada 90 minutos y proyecta un cierre de 2026 por encima de los 5.000 casos.

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Organizaciones criminales detrás de los recientes secuestros en la capital peruana

Cantidad de denuncias por secuestro anuales desde el año 2020 y posibles escenarios para el cierre de 2026. Foto: Juan Carbajal/X

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Tres secuestros en menos de 48 horas

El primer caso ocurrió el 22 de setiembre, cuando un operario minero salió de su vivienda en San Juan de Lurigancho para encontrarse con una mujer. Tres sujetos encapuchados y armados lo interceptaron y lo llevaron hasta un inmueble utilizado como lugar de cautiverio. Los delincuentes exigieron S/70.000 a sus familiares y, ante las dificultades para mantener contacto con ellos, sustrajeron S/2.000 de las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, lo liberaron cerca del puente Atocongo.

Al día siguiente, la Policía identificó similitudes entre ese plagio y el secuestro de un trabajador de una empresa distribuidora de gas, quien fue interceptado en San Martín de Porres. En este caso, los delincuentes habrían exigido S/100.000. El joven, de 29 años, fue rescatado en Punta Negrapor agentes de la Dirincri luego de que su madre denunciara su desaparición. La investigación encontró coincidencias entre ambos casos en el vehículo utilizado, las armas de fuego y los videos que los captores grabaron para exigir dinero a los familiares.

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La misma línea de investigación alcanzó el secuestro de un empresario de 43 años dedicado a la comercialización de insumos para pastelería. El hombre fue interceptado cuando salía de su centro de trabajo en Los Olivos y permaneció más de 16 horas retenido en una vivienda de Comas. La Policía consiguió ubicarlo mediante el rastreo de su teléfono celular. Desde ese equipo se habrían realizado movimientos de dinero por unos S/61.200.

El coronel PNP Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, señaló que las organizaciones criminales que afrontan dificultades para continuar con la extorsión podrían estar recurriendo a otras modalidades. Entre ellas, la Policía investiga el secuestro como una posible alternativa utilizada por algunas bandas.

Las denuncias alcanzan su mayor nivel

El incremento de los casos recientes coincide con el comportamiento que muestran las denuncias acumuladas durante 2026. Según el análisis difundido por Juan Carbajal a partir de información del Ministerio Público con corte al 31 de agosto, este año se registran alrededor de 430 denuncias mensuales por secuestro.

"Registrar 14,1 casos diarios significa que, estadísticamente, una familia peruana denuncia un secuestro prácticamente cada 90 minutos", detalló el analista.

La comparación que realiza muestra un salto frente al promedio mensual de 2020, cuando se contabilizaban 142 denuncias. Con el ritmo registrado hasta agosto, el analista proyecta que 2026 podría cerrar con 5.160 casos si el promedio mensual se mantiene hasta diciembre.

Un segundo escenario, que incorpora el comportamiento de los últimos meses de años anteriores, eleva la proyección a 5.225 denuncias. Se trata de estimaciones y no de un resultado definitivo: el número final dependerá de las denuncias que se registren durante los últimos cuatro meses del año y de la consolidación posterior de los datos oficiales.

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