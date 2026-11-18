Intervención de Bukele en Haití: destruyen vivienda de un jefe pandillero entre elogios de una población azotada por la violencia El despliegue militar coincide con un acuerdo de cooperación entre Haití y El Salvador. Miles de haitianos han mostrado su apoyo a las tropas salvadoreñas en manifestaciones públicas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la destrucción de una vivienda que, según medios haitianos, pertenecía a Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes pandilleros vinculados a la coalición Viv Ansanm. Se trata del segundo inmueble atribuido a un líder de bandas armadas que es destruido durante la intervención de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití.

El mandatario salvadoreño publicó en X imágenes de dos helicópteros que disparan repetidamente contra la imponente propiedad, situada al norte de Puerto Príncipe. “Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières”, escribió en criollo haitiano, en referencia al enfrentamiento de 1803 que fue decisivo para la revolución de Haití.

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Cabe indicar que el anuncio se produce después de que las fuerzas salvadoreñas destruyeran el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y participaran, junto a la Policía Nacional haitiana, en la recuperación de un estadio de fútbol de la capital que permanecía bajo control de las bandas desde hacía dos años.

Bukele envió más de 2.000 militares al país caribeño a finales de octubre. Según explicó, el despliegue tiene como objetivo localizar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe, durante una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas.

La misión salvadoreña es independiente de esa fuerza internacional.

Un acuerdo entre Haití y El Salvador

La presencia de los militares coincide con un acercamiento formal entre ambos gobiernos. Haití y El Salvador aprobaron el martes un acuerdo de cooperación relacionado con el despliegue, aunque ninguna de las partes ha divulgado sus alcances.

El Ejecutivo haitiano informó en Facebook que el Consejo de Ministros había dado luz verde al convenio, al que presentó como “una nueva etapa en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación”. Sus términos, sin embargo, permanecen bajo reserva.

Ese mismo día, miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe para expresar su respaldo a los soldados salvadoreños. Algunos manifestantes llevaban pancartas con mensajes como “Gracias, Bukele” y “Viva Bukele”, según fotografías tomadas por un periodista de la AFP.

También durante un partido de fútbol entre Haití y Estados Unidos disputado el fin de semana en Miami, aficionados haitianos vitorearon al mandatario salvadoreño ante la expectativa de que su intervención contribuya a contener a las pandillas.

El despliegue se desarrolla en un escenario en el que operan distintas fuerzas armadas y de seguridad, entre ellas la Policía Nacional haitiana, el Ejército, la GSF, mercenarios extranjeros y los contingentes salvadoreños. Los niveles de coordinación entre estos grupos son inciertos.

Mientras las operaciones contra las bandas continúan, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este martes a las fuerzas de seguridad que actúan en Haití que prioricen la protección de la población y recurran a la fuerza letal únicamente como último recurso.

El organismo documentó 4.595 muertos y 2.050 heridos como consecuencia de la violencia armada durante los primeros diez meses de 2026.