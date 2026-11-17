Los 3 pagos que recibirán los trabajadores peruanos en lo que resta de 2026: ¿cuándo depositan? Los trabajadores recibirán sus remuneraciones de noviembre y diciembre, además de la gratificación o el aguinaldo de Navidad, según el régimen laboral al que pertenezcan. Conoce las fechas y condiciones.

A pocas semanas de terminar el 2026, los trabajadores peruanos tienen pendientes tres ingresos económicos antes de cerrar el año: el sueldo correspondiente a noviembre, la gratificación o el aguinaldo por Navidad y la remuneración de diciembre. Sin embargo, las fechas de depósito y los montos dependerán del régimen laboral de cada empleado y de las disposiciones aplicables a su centro de trabajo.

En el caso del sector público, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un cronograma de pagos para noviembre y diciembre. Por su parte, los trabajadores de la actividad privada recibirán sus remuneraciones de acuerdo con las fechas habituales de pago de sus empresas, mientras que la gratificación navideña deberá abonarse dentro del plazo establecido por ley.

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¿Cuándo pagarán el sueldo de noviembre de 2026?

Los trabajadores del sector público recibirán su remuneración de noviembre de acuerdo con el cronograma aprobado por el MEF. Los depósitos se realizarán entre el miércoles 18 y el lunes 23 de noviembre, según la entidad a la que pertenezca cada servidor.

De acuerdo con el calendario oficial, las fechas se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 18 de noviembre: trabajadores del sector Educación, incluidas las universidades.

Jueves 19 de noviembre: personal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales y otras entidades.

Viernes 20 de noviembre: trabajadores de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Relaciones Exteriores, Salud y otras instituciones.

Lunes 23 de noviembre: personal de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción y otras entidades.

En el sector privado, el pago de noviembre se realizará conforme al calendario de cada empleador. No existe una fecha única de depósito para todas las empresas, lo cual suele hacerse hasta el último día del mes.

¿Hasta cuándo pueden pagar la gratificación de Navidad 2026?

El segundo ingreso que recibirán los trabajadores del régimen laboral general de la actividad privada es la gratificación por Navidad. Según la Ley N.° 27735, este beneficio debe depositarse durante la primera quincena de diciembre. En 2026, el plazo máximo será el martes 15 de diciembre.

Quienes hayan trabajado durante los seis meses completos del periodo comprendido entre julio y diciembre tienen derecho a recibir una remuneración íntegra, de acuerdo con su remuneración computable. Si laboraron durante un periodo menor, el monto se calcula de manera proporcional por cada mes calendario completo trabajado.

Además, el empleador debe añadir una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de la gratificación para quienes estén afiliados a EsSalud. En el caso de los trabajadores que cuentan con una EPS, el porcentaje adicional es de 6,75%.

Es importante precisar que no todos los trabajadores reciben una gratificación equivalente a un sueldo completo. Los empleados de pequeñas empresas inscritos en el régimen correspondiente tienen condiciones especiales, mientras que los trabajadores de microempresas pueden no tener derecho a este beneficio bajo dicho régimen.

Por otro lado, los servidores públicos comprendidos en los regímenes establecidos por la Ley de Presupuesto 2026 reciben un aguinaldo por Navidad de hasta S/ 300, que se incluye en la planilla de diciembre. Este concepto no debe confundirse con la gratificación del régimen privado.

¿Cuándo depositarán el sueldo de diciembre de 2026?

El tercer ingreso pendiente será la remuneración correspondiente a diciembre. Para los trabajadores del sector público, el cronograma del MEF establece que los pagos se realizarán entre el miércoles 16 y el miércoles 23 de diciembre, según la institución.

Las fechas previstas son:

Miércoles 16 de diciembre: trabajadores del sector Educación, incluidas las universidades.

Jueves 17 de diciembre: personal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia y otras entidades.

Viernes 18 de diciembre: trabajadores de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Relaciones Exteriores, Salud y otras instituciones.

Lunes 21 de diciembre: personal de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción y otras entidades.

En el sector privado, la fecha de abono dependerá de la política de pago de cada empresa. Por ello, los trabajadores deberán consultar con el área de Recursos Humanos para conocer cuándo recibirán su última remuneración del año, que en su mayoría suele realizarse el último día hábil del mes.