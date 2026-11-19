Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al revelar que se sometió a una cirugía en el rostro antes del Miss Teen Supreme 2026 Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, reveló detalles del retoque estético y otros tratamientos que se realizó pocos días antes de representar a Perú en Miss Teen Supreme 2026.

Lo hizo oficial. Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, confirmó a la prensa que se sometió a una cirugía estética en el rostro a solo días de representar al Perú en el Miss Teen Supreme 2026.

Durante una entrevista con el programa de Magaly Medina, la modelo e influencer —quien el 13 de noviembre celebró sus 18 años— brindó detalles del ‘retoquito’ que se hizo. Además, compartió con entusiasmo cómo avanza su preparación para el concurso.

“Me perfilé la nariz”: Camila Domínguez confirma que se hizo operación en el rostro

Durante un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’, Camila Domínguez se pronunció sobre los rumores que circulaban en redes sociales acerca de una posible operación a la nariz. Con total honestidad, la joven creadora de contenido confirmó que se sometió a una rinoplastia, procedimiento quirúrgico con fines principalmente estéticos. “Muchos de ustedes me han estado preguntando: ‘Camila, ¿te operaste la nariz?’. Sí, me hice la rinoplastia. Me perfilé la nariz, como pueden ver”, manifestó.

Además, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez reveló que se colocó carillas dentales y que suele someterse a tratamientos faciales no quirúrgicos, aunque prefirió no dar mayores detalles. “Solamente me puse carillas. Me hago tratamientos faciales”, agregó.

Camila Domínguez confirma que se operó la nariz.

Camila Domínguez confirma que se operó la nariz.

Camila Domínguez emocionada por su debut en concurso de belleza internacional

Más adelante, la joven no ocultó la emoción que siente a puertas del Miss Teen Supreme 2026, concurso que se realizará del 24 al 30 de noviembre en Bogotá, Colombia. Mientras mostraba los vestidos que viene probándose para la competencia, expresó: “La verdad que estoy súper contenta. Me encanta probarme estos vestidos porque me hacen sentir como una reina”.

En medio de la expectativa por su debut en una pasarela internacional, Camila confesó que ella misma asume los elevados gastos de su preparación gracias a los ingresos que obtiene en redes sociales. “Estoy costeando todo esto porque trabajo en redes sociales y, la verdad, es que esto me está ayudando bastante en poder costear lo que es un concurso, un certamen de belleza, que sí es bastante caro”, manifestó.

Aunque precisó que su padre cubre los gastos de la universidad, continúa esforzándose por abrirse camino en el mundo de la belleza mientras compagina sus estudios con una exigente rutina diaria. “Mi papá me paga la universidad, entonces, la verdad es que preferí luchar por mi sueño yo misma… Siempre estoy acá, en la universidad; de ahí me voy a clase de pasarela, de ahí a oratoria y a veces voy al diseñador para ver cómo va el vestido. Después llego a mi casa, hago tareas y mi día acaba a las 12 de la noche”, precisó.