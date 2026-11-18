Recorrido de China en APEC refleja un cuarto de siglo de búsqueda de prosperidad compartida junto al resto del mundo Este evento reúne a líderes y empresarios en la metrópoli china.

Esta foto, tomada el 30 de octubre de 2026, muestra una pantalla digital con un anuncio del APEC 2026, en el Aeropuerto Internacional Bao'an de Shenzhen, ciudad de la provincia meridional china de Guangdong. (Xinhua/Liang Xu)

Esta foto, tomada el 30 de octubre de 2026, muestra una pantalla digital con un anuncio del APEC 2026, en el Aeropuerto Internacional Bao'an de Shenzhen, ciudad de la provincia meridional china de Guangdong. (Xinhua/Liang Xu)

Los viajeros que llegan esta semana al aeropuerto internacional de Shenzhen son recibidos por un mensaje en las pantallas: "Reúnanse en Shenzhen. Sean testigos de las maravillas".

Entre los visitantes se encuentran los líderes y ejecutivos empresariales que asisten a los eventos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés). Se reúnen en una metrópolis que muchos residentes de larga data aún recuerdan como poco más que una localidad tranquila, rodeada de arrozales y criaderos de ostras.

Casi medio siglo después de que China iniciara su política de reforma y apertura, los cambios puestos en marcha han dado lugar a una de las historias económicas más notables del mundo. Shenzhen constituye uno de sus capítulos más sorprendentes. Y el milagro, tanto en la ciudad como en toda China, sigue desarrollándose.

El ascenso de Shenzhen comenzó en 1980, cuando China convirtió esta pequeña localidad, situada junto a Hong Kong, en un campo de pruebas para la reforma económica. Unas políticas más flexibles abrieron la puerta a la inversión extranjera. Las empresas locales empezaron a producir para los mercados internacionales, mientras que llegaron productos, técnicas de producción y conocimientos de gestión procedentes del exterior.

El experimento resultó un éxito. Una muestra de ello se produjo en 1991, cuando China se unió al APEC; un hito que puso de relieve cuánto tenían para ofrecerse mutuamente el país y el resto del mundo.

La reunión de Shenzhen, programada para hoy miércoles y el jueves, marcará la tercera vez que China celebra la Reunión de Líderes Económicos del APEC, tras las celebradas en Shanghai en 2001 y en Beijing en 2014.

A lo largo del último cuarto de siglo, China ha pasado de ser una economía emergente que luchaba por integrarse en el sistema global a convertirse en una potencia económica y un motor fundamental del crecimiento. Su ascenso ha contribuido a generar prosperidad mucho más allá de sus fronteras.

Esta panorámica aérea muestra un barco de carga llegando al Puerto de Yantian, en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 20 de octubre de 2026. (Xinhua)

La apertura

La confianza de China en la apertura se basa, en gran medida, en su propia experiencia. Shanghai, la primera ciudad china en albergar un evento del APEC, ofrece dos capítulos contrastantes en la historia.

Los bancos y casas comerciales de estilo occidental situados a lo largo del Bund dan fe de la temprana prosperidad comercial de la ciudad. Pero también recuerdan una época en la que China se encontraba en una posición de desigualdad dentro del orden internacional.

La ciudad fue abierta al comercio exterior a la fuerza en la década de 1840, tras la derrota de China en la Guerra del Opio. El conflicto puso de manifiesto cómo un aislamiento prolongado podía dejar a un país vulnerable en un mundo que cambiaba rápidamente.

Tras una serie de derrotas militares y reveses diplomáticos, la corte Qing se vio obligada, en 1901, a firmar un protocolo con once potencias imperialistas. Este imponía una cuantiosa indemnización y concedía a dichas potencias privilegios adicionales en China.

Un siglo después, China se relacionaba con el mundo desde una posición muy distinta. En 2001, Shanghai recibió a los líderes de las economías del APEC para debatir sobre el comercio, la inversión y la cooperación económica.

Para entonces, la República Popular contaba ya con más de medio siglo de existencia, una economía más sólida e instituciones más desarrolladas. Aquel otoño había motivos de sobra para el optimismo.

China acababa de ganar la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de 2008, y las negociaciones para su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) habían concluido. Más de dos décadas de reformas y apertura habían transformado el país y elevado las expectativas sobre su futuro, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

La fotografía de los líderes de la región Asia-Pacífico, ataviados con chaquetas tradicionales de seda, se convirtió en una imagen emblemática del encuentro en Shanghai.

China se unió a la OMC en diciembre de aquel año. Liu Chenyang, director del Centro de Estudios del APEC en la Universidad de Nankai de Tianjin, señaló que la pertenencia de China al APEC contribuyó a allanar el camino para este paso. El enfoque flexible y gradual del APEC hacia la cooperación, junto con su énfasis en la acción voluntaria, facilitó que el país alineara sus prácticas económicas con las normas internacionales.

La adhesión a la OMC brindó a las empresas nacionales un acceso más amplio y predecible a los mercados extranjeros. Al mismo tiempo, expuso al mercado chino a una mayor competencia internacional.

En los años siguientes, China pasó a ser conocida popularmente como la "Fábrica del mundo". Desde la ropa y el mobiliario hasta los productos electrónicos, artículos asequibles fabricados en el país llegaron a hogares de todo el planeta. Las empresas multinacionales reconfiguraron sus redes de producción, aumentó la inversión extranjera y el comercio floreció.

Para muchas familias chinas, estos cambios trajeron consigo más oportunidades laborales en las ciudades, mayores ingresos, comodidades modernas y una mejor educación para sus hijos.

A medida que la globalización económica cobraba impulso, China se benefició de los pedidos procedentes del extranjero, la inversión y los conocimientos técnicos. A su vez, ofreció al mundo una base manufacturera vasta y altamente capaz y, cada vez más, un mercado de consumo en rápido crecimiento.

Entre 2001 y 2025, el nivel arancelario general de China descendió del 15,3 por ciento al 7,3 por ciento, una reducción que superó con creces sus compromisos iniciales de adhesión a la OMC. A finales del primer trimestre de este año, el volumen acumulado de inversión extranjera directa en China superó los 4 billones de dólares, aproximadamente diez veces la cifra de 2001.

Los inversores extranjeros han seguido beneficiándose de su presencia en China. En los últimos años, la rentabilidad de la inversión directa se ha situado en torno al 9 por ciento, una de las más altas del mundo. En los cinco primeros meses de 2026, las empresas con inversión extranjera reinvirtieron en China un 35 por ciento más de sus beneficios en comparación con el mismo período del año pasado.

"China ha sido un gran líder en el proceso de apertura", afirmó Eduardo Pedrosa, director ejecutivo de la Secretaría del APEC.

Una nueva era

Cuando el APEC regresó a China en 2014, el creciente peso económico del país ya estaba transformando su relación con el resto del mundo.

El país que recibió a los líderes en los pintorescos alrededores de Beijing era la segunda mayor economía del mundo y su principal potencia manufacturera. Sin embargo, la recuperación mundial tras la crisis financiera seguía siendo desigual, habían resurgido conflictos regionales, y el proteccionismo y el unilateralismo continuaban ensombreciendo el orden económico internacional.

El desarrollo de China tenía repercusiones mucho más allá de sus fronteras.

He Xilin, investigadora adjunta del Instituto de Estudios Internacionales de China, señaló que la reunión del APEC de 2014 marcó el ascenso de China como un actor influyente en la cooperación regional, momento en el que el país comenzó a desempeñar un papel más activo en la definición de su agenda y en el fomento de la cooperación.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta en 2013, y los pasos dados para establecer el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras en 2014, reflejaron este cambio. Durante la reunión en Beijing, China se comprometió a aportar 40.000 millones de dólares para la creación del Fondo de la Ruta de la Seda, una iniciativa destinada a mejorar la conectividad.

Los problemas que estas iniciativas pretendían abordar eran bien conocidos por China. Unas mejores carreteras suponían menores costos para los agricultores a la hora de llevar sus productos al mercado. Un suministro eléctrico fiable permitía mantener el funcionamiento de las fábricas. Unos puertos más eficientes ayudaron a las empresas a llegar a clientes en el extranjero y a competir por obtener pedidos.

China había construido este tipo de infraestructura a gran escala y, ahora, buscaba compartir su experiencia con otros países.

La reunión del APEC en Beijing se celebró bajo el lema de Construir el Futuro mediante la Asociación Asia-Pacífico. En ella se estableció una hoja de ruta para crear una Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico, una visión planteada por primera vez en 2006, así como el plan de conectividad del APEC para el período 2015-2025.

La visión de China de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad dotó al creciente papel internacional del país de un propósito más amplio, fundamentado en intereses comunes y en el apoyo mutuo.

Esta visión contempla un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso, caracterizado por una paz duradera, una seguridad universal y una prosperidad compartida.

Trabajadores usan dispositivos inteligentes para personalizar líneas de producción para clientes con necesidades específicas, en un taller de Ningxia Juneng Robotics Co., Ltd., en Yinchuan, capital de la región autónoma de la etnia hui de Ningxia, en el noroeste de China, el 5 de noviembre de 2026. (Xinhua/Wang Peng)

También se estaban produciendo cambios a nivel interno. Un año antes de la reunión del APEC de 2014, China emprendió un proceso de reforma sin precedentes que caló profundamente en la economía y la sociedad, abarcando ámbitos que iban desde la industria y las finanzas hasta los servicios públicos, el bienestar social y la protección del medio ambiente, con el objetivo de liberar aún más el potencial del mercado.

Antes de la reunión, las autoridades cerraron temporalmente las empresas altamente contaminantes en Beijing y sus alrededores para mejorar la calidad del aire. Aquellos cielos inusualmente despejados fueron bautizados como "el azul de APEC". Los líderes chinos se comprometieron a hacer que esos cielos despejados fueran una característica permanente.

Más de una década después, los cielos despejados se han vuelto más habituales, lo que refleja los esfuerzos sostenidos por frenar la contaminación, modernizar la estructura industrial y transformar la matriz energética.

China ratificó el Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2016. En la actualidad, el país suministra cerca del 70 por ciento de los módulos solares y el 60 por ciento de los equipos de energía eólica a nivel mundial. Asimismo, ha registrado el mayor y más rápido incremento de superficie forestal en todo el planeta.

En septiembre de 2025, China anunció sus compromisos climáticos para 2035, prometiendo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero de toda la economía entre un 7 y un 10 por ciento respecto a sus niveles máximos, aumentar la proporción de combustibles no fósiles en el consumo energético a más del 30 por ciento y alcanzar una capacidad instalada total de energía eólica y solar de 3.600 gigavatios.

El año 2014 marcó un punto de inflexión en la campaña de China para la reducción de la pobreza, tras la puesta en marcha de una estrategia focalizada en noviembre de 2013.

La campaña, desarrollada a escala nacional, permitió que cerca de 100 millones de residentes rurales salieran de la pobreza para 2021, erradicando así la pobreza absoluta en un país de 1.400 millones de habitantes. De este modo, China cumplió el objetivo correspondiente de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con una década de antelación.

La experiencia pone de relieve varios factores relevantes para otros países en desarrollo: el crecimiento económico es fundamental para reducir la pobreza; la inversión en activos físicos debe ir acompañada de una inversión en las personas; y las políticas focalizadas pueden arrojar mejores resultados que una distribución equitativa de los recursos.

Un camión portacontenedores que transporta el primer lote de importaciones bajo el tratamiento de cero aranceles ampliado de China a 53 naciones africanas entra en el Puerto de Shenzhenwan, en Shenzhen, ciudad de la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 1 de mayo de 2026. (Xinhua/Mao Siqian)

Forjando el futuro

La elección de Shenzhen como sede para 2026 ofrece una visión de cómo China está abordando su siguiente etapa de desarrollo. Aquí, la vida cotidiana demuestra cómo la innovación, la apertura y la cooperación transforman la economía y generan oportunidades para terceros.

Tras décadas dedicadas a la manufactura para mercados nacionales e internacionales, Shenzhen ha consolidado un ecosistema altamente integrado que reúne a proveedores de componentes, ingenieros, fabricantes de moldes y empresas de logística.

Es posible convertir diseños en prototipos en cuestión de días, gracias a la disponibilidad inmediata de materiales y piezas en el entorno cercano. El resultado es un proceso excepcionalmente rápido, desde la concepción hasta el producto final.

Las empresas con sede en Shenzhen, como Huawei, Tencent, DJI y BYD, surgieron en este entorno, lo que ilustra cómo un ecosistema de este tipo puede fomentar el desarrollo de compañías competitivas a escala global. Actualmente, China lidera la producción mundial de más de 200 productos industriales clave y ha construido el sistema manufacturero más extenso e integral del mundo.

En las plantas industriales, la inteligencia artificial (IA) está transformando la propia actividad manufacturera.

En un taller de baterías de litio situado en el distrito de Bao'an, en Shenzhen, un sistema basado en IA supervisa la producción y ajusta automáticamente los brazos robóticos para cumplir con los estándares de precisión exigidos por el sector, evitando así la necesidad de detener la producción para realizar ajustes manuales.

Estas aplicaciones optimizan las operaciones rutinarias en las fábricas. Además, una mayor agilidad en la elaboración de los presupuestos, una planificación de la producción más precisa y una reducción de los errores pueden ser factores decisivos para que una empresa logre adjudicarse un nuevo pedido.

Hoy en día, las empresas chinas suministran a los mercados extranjeros cada vez más equipos de almacenamiento de energía, vehículos de nueva energía, sistemas de automatización industrial y soluciones digitales. Estas exportaciones suelen incluir la formación técnica y los conocimientos especializados en la organización de la producción y la creación de las cadenas de suministro.

Más allá de la venta de vehículos o la construcción de una planta en Camboya, BYD proporciona materiales didácticos e instructores para colaborar con las instituciones educativas locales en la formación de técnicos.

En el pasado, China se benefició de la tecnología y los conocimientos aportados por la inversión extranjera. Ahora, sus empresas ayudan a otros países a desarrollar sus propias capacidades productivas. Estos vínculos trascienden el mero intercambio de bienes, entrelazando el crecimiento de las empresas chinas con el desarrollo local.

Estos avances se producen en un contexto global complejo y desafiante. El débil crecimiento mundial ha ampliado las brechas de desarrollo y ha intensificado los riesgos para la seguridad. El rápido cambio tecnológico abre nuevas oportunidades, al tiempo que plantea interrogantes sobre la ética, la seguridad y las normas necesarias para regular su uso.

China busca desempeñar un papel más activo a la hora de abordar estos desafíos. En mayo, implementó un régimen de arancel cero para las importaciones provenientes de 53 países africanos, facilitando así el acceso de sus productos al mercado. En julio, representantes de 29 países firmaron un acuerdo en Shanghai para crear la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial.

Desde el comercio y la tecnología hasta el cambio climático y la seguridad regional, las decisiones de China tienen, cada vez más, repercusiones a escala global.

La reunión del APEC en Shenzhen tiene lugar en un momento en el que los vínculos de China con la región Asia-Pacífico son más estrechos que nunca.

Como principal socio comercial de 13 economías del APEC, China cuenta con ocho miembros de este foro entre sus diez mayores socios comerciales. Además, es responsable de más del 60 por ciento del crecimiento económico de la región, lo que subraya su creciente importancia para el futuro económico de Asia-Pacífico.

Desde Shanghai y Beijing hasta Shenzhen, los analistas han observado una constante en la organización de reuniones del APEC por parte de China: cuando el consenso comienza a debilitarse, los encuentros organizados por el país suelen contribuir a reconectar a las economías participantes.

En su calidad de anfitriona este año, China busca fortalecer estos lazos e impulsar la cooperación regional. Se espera que la reunión de Shenzhen promueva la agenda de libre comercio, aproveche las fortalezas de China en economía digital e IA, y ayude a las economías de Asia-Pacífico a afrontar su transformación tecnológica.

Un punto clave en la agenda es una mayor coordinación entre la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). La conectividad regional también ocupará un lugar destacado, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos realizados en el marco del Plan de Conectividad de APEC 2015-2025.

En 2019, las autoridades centrales designaron a Shenzhen como una "zona piloto de demostración del socialismo con peculiaridades chinas", con el fin de desarrollar reformas que puedan replicarse en otras regiones de China.

China ha establecido su propio cronograma: lograr, en lo fundamental, la modernización socialista para el año 2035 y convertirse en un gran país socialista moderno en todos los aspectos para mediados de siglo. Alcanzar estos objetivos permitirá liberar aún más el potencial económico de China misma y creará mayores oportunidades para los países de todo el mundo.

Más de dos décadas después de que China fuera anfitriona del APEC por primera vez, el foco de atención vuelve a situarse en el país. El mundo busca una mayor sinergia para impulsar la región Asia-Pacífico y más allá, transformando la visión de una prosperidad compartida en un progreso tangible.

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