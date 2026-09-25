Mininter: “No hay ningún espíritu de cuerpo con el criminal que mancha el uniforme de la PNP”

En agosto último el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna ordenó la detención de tres efectivos de la Policía Nacional, investigados por presuntamente sustituir parte de un cargamento de cocaína incautado por yeso y solicitar dinero a familiares de personas detenidas para reducir el peso de la droga decomisada.

La medida alcanzó al alférez F. H. H. y a los suboficiales E. S. C. y J. M. S., quienes integraron el Área Antidrogas (AREANT) de Tacna durante 2025.

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La medida fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna con el apoyo de agentes del Departamento “F” de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (DIVITID) de la Dirandro.

Desde el 28 de julio de este año, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ha elevado 260 expedientes en apelación para que sean resueltos por el Tribunal de Disciplina Policial, del sector Interior.

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Estos expedientes corresponden a procesos sancionadores de agentes policiales que fueron impugnados y pasaron a manos del tribunal para su resolución definitiva en segunda instancia. Entre los investigados hay oficiales y subalternos.

“No tenemos absolutamente ningún espíritu de cuerpo con el criminal, el miserable, el sinvergüenza que mancha el uniforme”, enfatizó el ministro del Interior, César Astudillo.

Y agregó: “espíritu de cuerpo tenemos con el compañero caído, herido, con la viuda, con los huérfanos, con los compañeros. Ese es el buen espíritu de cuerpo”.

Astudillo destacó que su gestión viene trabajando intensamente en el fortalecimiento de la PNP como parte de la estrategia de reforma y lucha contra la corrupción dentro de la institución.

En ese sentido, aseguró que no habrá tolerancia con los malos efectivos que crucen la línea y estén inmersos en actos que van en contra de las normas de la PNP o estén vinculados a hechos delictivos y sean parte de organizaciones criminales.

Recordó que el sector Interior ha planteado un proyecto para modificar el Código Penal que tiene por objetivo sancionar con la máxima pena a los agentes policiales que formen parte de organizaciones criminales o trafiquen con armas, municiones y explosivos.

“Hay una diputada que lo ha hecho suyo, pero ya lo habíamos dicho: modificar el Código Penal. Cadena perpetua para militares y policías que estén involucrados en organizaciones criminales o que trafiquen con armamento, munición y explosivos”, puntualizó.

Finalmente, Astudillo expresó su compromiso de impulsar esta reforma para tener policías íntegros y con vocación de servicio al país, a fin de enfrentar con convicción a la criminalidad organizada y la delincuencia común, en beneficio de la seguridad de todos los peruanos.