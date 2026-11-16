INO realizará 700 cirugías de cataratas gratuitas para afiliados al SIS en Lima: ¿cómo acceder? El Instituto Nacional de Oftalmología inicia este martes 17 de noviembre la campaña 'Cataratón de la Esperanza', que proyecta 2700 evaluaciones médicas para personas mayores de 50 años.

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) «Dr. Francisco Contreras Campos», entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), ejecutará una campaña de cirugía de cataratas con una meta de 700 adultos mayores operados en Lima. La jornada, denominada 'Cataratón de la Esperanza', inicia este martes 17 de noviembre y proyecta realizar hasta 2700 atenciones oftalmológicas dirigidas a ciudadanos mayores de 50 años que presenten pérdida progresiva de la visión por opacidad del cristalino.

El cronograma de la campaña del INO contempla dos etapas. En la primera, a realizarse entre el 17 y el 27 de noviembre, los especialistas efectuarán tamizajes oftalmológicos y evaluaciones prequirúrgicas de lunes a viernes. Se estiman unas 300 atenciones diarias. En la segunda etapa, del 5 al 9 de diciembre, se realizarán las operaciones de cataratas para los 700 pacientes diagnosticados como aptos tras superar los exámenes médicos correspondientes.

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Sobre el financiamiento de las intervenciones quirúrgicas, estas serán totalmente gratuitas para los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que cumplan con los criterios clínicos de evaluación. Asimismo, la campaña está abierta a personas aseguradas en EsSalud u otros regímenes, quienes podrán acceder a las cirugías de cataratas bajo un esquema de tarifas preferenciales establecidas por la institución.

Para participar en las evaluaciones médicas, los interesados deben inscribirse previamente mediante el formulario virtual habilitado por el organismo (https://forms.gle/8v8HsksMGDb8fF2ZA) y acudir a la sede del INO, ubicada en la avenida Tingo María 398, en el Cercado de Lima. La recepción de pacientes se realizará exclusivamente entre las 07:00 a.m. y las 09:00 a.m., de lunes a viernes, dentro del periodo de tamizaje.

Como requisitos de ingreso, los asistentes deberán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y acudir acompañados como máximo por una persona. La entidad precisó que no es necesario asistir en ayunas para el tamizaje inicial, exhortó a los ciudadanos a respetar el horario de ingreso sin formar filas antes de las 07:00 a.m. y pidió abstenerse de acudir en caso de presentar fiebre o síntomas respiratorios.