Hasta 38 °C y radiación extrema: Senamhi emite alerta meteorológica para 8 regiones del país hasta el martes 6

El Senamhi advierte un aumento de temperaturas diurnas en la selva peruana, con máximas que alcanzarán hasta 38 °C hasta el martes 6 de octubre, especialmente en la selva norte.

El Senamhi advierte un aumento de temperaturas diurnas en la selva peruana, con máximas que alcanzarán hasta 38 °C hasta el martes 6 de octubre, especialmente en la selva norte. Foto: Andina/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre un periodo de altas temperaturas diurnas en la selva peruana que se extenderá hasta el martes 6 de octubre. El pronóstico contempla valores de hasta 38 °C, además de un incremento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 55 km/h.

El aviso meteorológico N.º 397 comprende ocho regiones del país y coincide con los días posteriores a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Durante este periodo también se espera una reducida presencia de nubes durante el día, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar en las zonas comprendidas por el pronóstico.

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Senamhi: ¿Qué temperaturas se esperan en las ocho regiones bajo alerta?

De acuerdo con la información del Senamhi, las temperaturas más elevadas se concentrarán en la selva norte, donde los valores máximos oscilarán entre 31°C y 38°C. En la selva centro se prevén registros de entre 22°C y 36°C, mientras que en la selva sur los termómetros podrían alcanzar valores cercanos a los 36°C.

El aviso meteorológico incluye a Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Además de las altas temperaturas, el organismo meteorológico anticipó ráfagas de viento cercanas a los 55 km/h, principalmente durante las tardes.

Otro de los factores señalados es el incremento de la radiación ultravioleta. La escasa cobertura nubosa prevista durante las horas diurnas permitirá una mayor presencia de radiación solar, por lo que las condiciones meteorológicas requerirán atención durante el periodo de vigencia del aviso.

Recomendaciones de Indeci ante el calor, la radiación UV y los fuertes vientos

Ante las condiciones previstas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar medidas para reducir la exposición directa al sol y mantener una adecuada hidratación. Entre sus principales indicaciones se encuentra el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y lentes que cuenten con filtro ultravioleta.

También se aconseja beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares. En viviendas y centros de trabajo, Indeci recomienda mantener una ventilación adecuada, mientras que el uso de ropa de colores claros puede contribuir a enfrentar las elevadas temperaturas.

El organismo, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de las regiones comprendidas en el aviso y coordina con las autoridades locales y regionales ante los posibles efectos asociados a las condiciones meteorológicas previstas hasta el martes 6 de octubre.