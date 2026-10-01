Intensa llovizna en Lima hoy, 1 de octubre: distritos afectados y reporte del Senamhi

Los reportes meteorológicos indican que las precipitaciones continuarán en varias zonas del país, incluyendo descargas eléctricas en la sierra y fuertes lluvias en la selva.

Los reportes meteorológicos indican que las precipitaciones continuarán en varias zonas del país, incluyendo descargas eléctricas en la sierra y fuertes lluvias en la selva. Foto: Andina/Composición LR

Una persistente llovizna sorprendió durante la noche del jueves 1 de octubre a residentes de distintos sectores de Lima, donde se reportó una mayor presencia de garúa desde horas de la tarde. La precipitación alcanzó varios distritos de la capital y generó advertencias ciudadanas ante la posibilidad de acumulación de agua en algunos puntos de alto tránsito.

Los reportes disponibles señalan que la lluvia se presentó con distinta intensidad en diferentes zonas de la ciudad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto previamente la presencia de precipitaciones en la costa, mientras que en otras regiones del país se esperaba la ocurrencia de lluvias acompañadas de otros fenómenos atmosféricos.

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Llovizna en Lima: estos son los distritos donde se reportó mayor intensidad durante la noche

La garúa fue reportada en diversos sectores de la capital a partir de la tarde y continuó durante la noche. Entre las zonas mencionadas se encuentran Ancón, Comas, Ventanilla, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y San Miguel, donde se registró presencia de llovizna de mayor intensidad.

La precipitación también alcanzó otros distritos de Lima. San Isidro, Lince, San Juan de Lurigancho, Chorrillos y el Cercado de Lima figuran entre los sectores donde se acentuó la caída de agua durante la noche.

Los reportes de estos eventos fueron difundidos, entre otras fuentes, por Asismet, una red de información voluntaria que comparte alertas y datos sobre fenómenos meteorológicos, además de información sísmica y astronómica.

Senamhi: ¿cómo continuará el tiempo en Lima y otras regiones del país?

Antes de la presencia de la llovizna nocturna, el Senamhi había informado sobre la posibilidad de precipitaciones durante el jueves. Para Lima, el pronóstico contemplaba lluvias de ligera a moderada intensidad, principalmente en sectores de la costa centro y sur.

En la costa norte, las precipitaciones previstas presentaban mayor presencia en Tumbes y en el sector norte de Piura. En la sierra, el pronóstico contemplaba lluvias de ligera a moderada intensidad, especialmente en la zona norte, con posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

La selva también tenía condiciones favorables para precipitaciones. En las zonas norte y centro se esperaban lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de actividad eléctrica y vientos fuertes, principalmente durante la tarde, noche o madrugada. Estas condiciones estaban relacionadas con el undécimo friaje señalado por el Senamhi.

Para Lima, en cambio, el escenario previsto correspondía a precipitaciones de menor intensidad, principalmente en forma de lloviznas. Las condiciones reportadas durante la noche se produjeron dentro de este panorama meteorológico anunciado para la costa central y sur.