Es la sexta vez en lo que va del año en la que el baipás se vuelve a inundar debido a las intensas lluvias. | Composición LR

Es la sexta vez en lo que va del año en la que el baipás se vuelve a inundar debido a las intensas lluvias. | Composición LR

El baipás Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo (VMT), volvió a inundarse durante la madrugada de este viernes 2 de octubre, luego de la intensa llovizna registrada en Lima durante las últimas horas. Con este nuevo aniego, el paso a desnivel suma seis inundaciones en lo que va del año, un problema recurrente que continúa afectando a conductores y vecinos de la zona.

Ante la acumulación de agua, el tránsito vehicular hacia el interior del baipás fue cerrado, por lo que los conductores tuvieron que utilizar las vías auxiliares de la avenida 26 de Noviembre para continuar sus recorridos.

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De acuerdo con un reporte de RPP, seis camiones cisterna y personal de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) llegaron hasta el lugar para realizar labores de drenaje y retirar el agua acumulada en el paso a desnivel.

Seis inundaciones en lo que va del 2026

La nueva emergencia vuelve a poner en evidencia los problemas que presenta el baipás Nueva Esperanza durante las precipitaciones que se registran en la capital. Esta es la sexta ocasión en lo que va del año que la infraestructura termina anegada, situación que genera malestar entre los vecinos y conductores que transitan habitualmente por esta zona de Villa María del Triunfo.

Los recurrentes aniegos obligan a restringir el tránsito y desviar a los vehículos hacia las vías auxiliares, lo que ocasiona complicaciones en la circulación vehicular. Pese a las intervenciones para retirar el agua, el problema vuelve a repetirse cada vez que se presentan lluvias de consideración en Lima.