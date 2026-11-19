Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug recibe tremenda sorpresa de su novia y queda en shock: “Eres la mejor del mundo” Adriano Farfán Klug, de 18 años, presumió el inesperado regalo que recibió de su novia, la modelo Hillary Meza.

Adriano Farfán, hijo del exfutbolista Jefferson Farfán y Melissa Klug, quedó en shock tras recibir una sorpresa de su pareja, la modelo Hillary Meza quien decidió tener un detalle especial con él. El joven de 18 años no tardó en compartir el regalo en sus redes sociales, donde mostró su emoción por el gesto de su enamorada.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, pues el obsequio estaba relacionado con uno de los videojuegos más esperados por los aficionados en todo el mundo. Además, el jugador de pádel aprovechó el momento para dedicarle unas cariñosas palabras a su pareja.

Hilary Meza sorprendió a Adriano Farfán. Foto: Instagram.

¿Qué regalo recibió Adriano Farfán de su novia Hillary Meza?

Hillary Meza sorprendió al hijo de Jefferson Farfán con el videojuego GTA VI (Grand Theft Auto VI), uno de los títulos más esperados de la industria. La modelo e influencer compartió el detalle en sus redes sociales y dejó ver que conocía muy bien los gustos de Adriano Farfán Klug.

El regalo no pasó desapercibido para el joven, quien republicó la publicación de su novia en sus historias de Instagram. De esa manera, presumió el obsequio que recibió y dejó ver lo contento que estaba con la sorpresa.

Adriano Farfán dedica romántico mensaje a su novia

Tras recibir el regalo, el hijo de Jefferson Farfán le agradeció públicamente a su enamorada con un mensaje que compartió en Instagram. "Gracias, amore. Es la mejor del mundo", escribió junto a la publicación de Hillary Meza.

La pareja también ha compartido otros momentos de su relación en redes sociales. En una ocasión anterior, Adriano Farfán tuvo un detalle con su novia al regalarle un arreglo de orquídeas, demostrando que ambos solían sorprenderse con gestos especiales.