Esta provincia del Perú contará por primera vez con una universidad pública: se levantará sobre predio de 17.000 m2 La universidad fue creada en 2024 y, después de dos años, ya cuenta con un predio reconocido oficialmente donde se construirá el campus, beneficiando a cientos estudiantes que buscan cumplir el sueño universitario.

La provincia de Huari, en la región Áncash, contará por primera vez con una universidad pública sobre su territorio. El centro de de educación superior se levantará sobre un terreno de más de 17.000 metros cuadrados que acaba de ser registrado de manera oficial.

El espacio albergará el campus universitario de la Universidad Autónoma del distrito de San Marcos, la cual será la primera universidad de la zona de los Conchucos en Áncash. De manera preliminar, se calcula que atenderá a 300 estudiantes de la provincia de Huari y de toda la zona de los Conchucos.

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Terreno registrado ante Sunarp

Recientemente, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a través de la Zona Registral N° VII, logró la inscripción del predio de más de 17.000 metros cuadrados donde se construirá el campus universitario de la Universidad Autónoma del distrito de San Marcos.

Este paso histórico se concretó luego de que los registradores públicos asumieran la calificación e inscripción del predio, valorando la importancia de la educación en la zona de los Conchucos y el beneficio que traerá para la juventud que busca cumplir el sueño universitario.

Predio listo a dos años de su creación

La Universidad Nacional Autónoma de San Marcos fue creada en el año 2024 mediante la Ley N° 32224. Después de 2 años de creada, finalmente, contará con un predio inscrito, que será su partida de nacimiento patrimonial, donde se implementarán aulas y laboratorios para sus carreras profesionales.

“Este resultado es fruto del trabajo articulado entre la Sunarp y la Comisión Organizadora (de la universidad), a través de las Mesas Técnicas de Orientación Registral, espacios de acompañamiento técnico que permiten orientar, destrabar y viabilizar la inscripción de predios de interés público y social”, señaló el jefe Zonal, Manuel Laguna Ponte.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora destacó la trascendencia del acto, afirmando que “cuando ya no haya minas en estos pueblos, quedará la universidad como pilar fundamental para sostener su desarrollo. Hoy no solo inscribimos un terreno, inscribimos el futuro de nuestros hijos”, recalcó.