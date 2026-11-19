Rector de Universidad Agraria sobre recorte presupuestal: "Debilitar estas capacidades significa afectar el desarrollo del país" La Universidad Nacional Agraria enfrenta un recorte severo en su presupuesto del próximo año. Ello movilizó a la comunidad universitaria en una marcha hasta el Congreso de la República.

Estudiantes, autoridades y trabajadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) marcharon hasta el Congreso de la República exigiendo la restitución de los recursos recortados en el Presupuesto 2027, lo que, afirman, afectará gravemente la calidad de la formación profesional e investigación científica.

Actualmente, en el Parlamento se debate el presupuesto nacional del próximo año. En ese sentido, el rector Ph.D. Alberto Barrón López se reunió con los senadores Absalón Vásquez y Jorge Gavidia, y explicó la crítica situación de la universidad en cuanto a recursos.

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"Debilitar estas capacidades significa afectar el desarrollo del país. La Agraria no puede formar profesionales de excelencia si se reducen los recursos para sus granjas, invernaderos y prácticas de campo. Esta situación compromete la modernización de laboratorios, equipamiento y talleres; restringe la renovación, incluidas las licencias y los programas informáticos para fortalecer el desarrollo científico", advirtió el rector de la UNALM.

El impacto es aún mayor en áreas esenciales: la inversión en infraestructura y equipamiento caería 55,1% frente a 2026, mientras que los recursos destinados a prácticas de campo disminuirían 65,5% respecto a 2025. Otro punto crítico es la reducción de 81,1% en la adquisición de activos respecto de 2026.

Denuncian represión policial durante manifestación

Uno de los estudiantes de la Universidad Agraria que participó en la movilización denunció haber sido víctima de agresión por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un altercado en los exteriores del Congreso de la República.

"Nos encontramos manifestándonos, una compañera estaba delante de mí y la empuja. Yo le dije: ‘¿qué tienes?’. Me puse al frente y otro que estaba atrás me echa su gas, el que estaba con escudo. Tuve que retirarme. Felizmente estaba con lentes", relató el alumno a La República, quien habría sido atacado con gas pimienta.

Asimismo, al ser alumno del primer ciclo de Estadística, cuestionó el recorte presupuestal y consideró que esto le afectaría durante su paso por la casa de estudios. "Somos los más afectados porque recién comenzamos. A plazo futuro veremos las consecuencias", sentenció.