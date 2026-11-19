¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció nuevos cortes de agua programados para este viernes 20 de noviembre de 2026. La suspensión afectará a diferentes sectores de San Juan de Miraflores y Ate, donde algunas familias permanecerán hasta 14 horas y 55 minutos sin el suministro.

Según el cronograma difundido, las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento en la infraestructura sanitaria. Los cortes comenzarán desde las 8.00 a. m. en determinadas zonas, mientras que otros sectores perderán el servicio a partir de las 9.00 a. m..

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Sin embargo, la medida no afectará a la totalidad de ambos distritos, sino únicamente a las urbanizaciones, asentamientos humanos y agrupaciones incluidos en la programación.

¿Qué distritos se quedarán sin agua este viernes 20 de noviembre?

Sedapal estableció tres interrupciones para esta jornada, con horarios de restablecimiento diferentes según la ubicación.

Distrito Inicio Restablecimiento Duración San Juan de Miraflores (primer grupo) 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas Ate 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas San Juan de Miraflores (segundo grupo) 9:00 a. m. 11:55 p. m. 14 horas y 55 minutos

San Juan de Miraflores: zonas que estarán hasta 12 horas sin agua

En San Juan de Miraflores, un primer grupo de sectores permanecerá sin servicio desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m..

Entre las zonas afectadas figuran:

Asentamiento humano Los Excedentes.

Asociación El Progreso.

Urbanización María Misionera.

Pueblo joven Jesús Poderoso.

Urbanización Popular Pamplona Baja.

Urbanización Popular Ciudad de Dios.

Urbanización Panamericana.

Urbanización El Arenal.

Asentamiento humano Cerro Histórico.

Urbanización Villa Panamericana.

Asentamiento humano Horacio Zevallos, manzana D, lote 2A.

Asentamiento humano Los Sauces.

Asentamiento humano 6 D.

Asentamiento humano 6 de Julio.

Los residentes de estas zonas deberán almacenar agua con anticipación, debido a que el suministro permanecerá interrumpido durante gran parte de la jornada.

Ate: corte de agua durante 12 horas en Huaycán

En Ate, la suspensión del servicio está programada desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m..

Según el cronograma publicado, las zonas afectadas serán el asentamiento humano Huaycán, zona Z, y la UCV 236B-233E Ampliación Santa Rosa.

Por ello, los vecinos de estos sectores deberán tomar precauciones para afrontar las horas de interrupción.

¿Qué zonas de San Juan de Miraflores estarán casi 15 horas sin agua?

La suspensión más prolongada del viernes 20 de noviembre se registrará en otro grupo de sectores de San Juan de Miraflores.

En estas zonas, el corte comenzará a las 9.00 a. m. y el restablecimiento está previsto para las 11.55 p. m., es decir, apenas cinco minutos antes de la medianoche.

Los sectores comprendidos son:

Asentamiento humano José C. Mariátegui U6 Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui 12 de Octubre, quinta etapa, ampliación.

Agrupación Quebrada Verde de Mariátegui.

Asentamiento humano José C. Mariátegui T1-A y T2A.

Corazón de Jesús.

Agrupación Juan Velasco Alvarado.

Agrupación Súper S-II.

Asentamiento humano Ciudad Mariscal Cáceres, manzana T, sector III, ampliación III.

Asentamiento humano José C. Mariátegui B.

Agrupación Familiar Nueva Generación.

Agrupación Portada de Belén.

Asentamiento humano José C. Mariátegui U11 Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui U5 Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui U4A, quinta etapa, ampliación.

Agrupación Buenos Aires.

Asentamiento humano José C. Mariátegui T6, etapa ampliación.

Agrupación Primavera.

Asentamiento humano José C. Mariátegui T2A-26.

Asentamiento humano Las Lomas Ampliación.

Asentamiento humano José C. Mariátegui, agrupación familiar Pilar Nores.

Agrupación Nueva Esperanza, ampliación del quinto sector.

Esta interrupción será la más extensa de las anunciadas para ambos distritos, por lo que se recomienda a los residentes organizar con anticipación sus actividades domésticas.

¿Cómo consultar si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los usuarios pueden verificar las interrupciones programadas mediante los canales oficiales de Sedapal y confirmar si su dirección está comprendida en los sectores afectados.

También pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000 para realizar consultas sobre el suministro.

Ante la suspensión, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados, reservar una cantidad suficiente para el consumo humano y evitar actividades que impliquen un uso innecesario del recurso.

Finalmente, los vecinos deberán mantenerse atentos a posibles modificaciones de los horarios de restablecimiento, debido a que estos pueden variar según el desarrollo de los trabajos.