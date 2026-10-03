Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

¿Cómo estará el clima durante las Elecciones 2026? Senamhi prevé lluvias, viento y hasta 35 °C

Este domingo cuatro de octubre, la costa norte alcanzará temperaturas de hasta 35°C, mientras que Tumbes y Piura tendrán lluvias de moderada a fuerte intensidad. En Lima y Callao predominará una menor cobertura nubosa.

¿Lloverá en Lima y Callao durante las Elecciones 2026? Senamhi brinda detalles
¿Lloverá en Lima y Callao durante las Elecciones 2026? Senamhi brinda detallesFoto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó temperaturas de hasta 35°C en la costa norte, lluvias de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y Piura, y ráfagas de viento superiores a los 40 km/h en la sierra norte durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este domingo cuatro de octubre. En Lima y Callao, se espera una menor cobertura nubosa durante la jornada electoral.

El pronóstico del organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), también contempla precipitaciones localizadas en la sierra centro y sur, además de lluvias con descargas eléctricas en sectores de la selva.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Alerta roja del Senamhi por calor: temperaturas de hasta 35 °C afectarán la costa peruana del 2 al 5 de octubre

lr.pe

¿Lloverá en Lima y Callao durante las Elecciones 2026?

En Lima Metropolitana y Callao, el sábado tres de octubre se prevé cielo cubierto durante las primeras horas del día, con tendencia a presentar brillo solar hacia el mediodía. También existe una probabilidad moderada de lloviznas puntuales y ligeras, principalmente en el sector sur de la capital.

Para el domingo 4, el Senamhipronostica una menor cobertura nubosa. Durante el fin de semana también se esperan ráfagas de viento, sobre todo por la tarde.

En la costa peruana continuará el incremento de la temperatura diurna. Las máximas oscilarán entre 27°C y 35°C en la costa norte, entre 24°C y 29°C en la costa centro, y entre 26°C y 32°C en la costa sur.

La menor cobertura nubosa hacia el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), principalmente en sectores de la costa norte y centro. Cerca del litoral se esperan lloviznas y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Puedes ver

Fenómeno El Niño: alertan que temperatura llegaría hasta los 40 grados en Lambayeque en los próximos meses

lr.pe

¿Qué regiones tendrán lluvias y fuertes vientos durante la jornada electoral?

En Tumbes y Piura se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente durante la noche y madrugada, en el contexto de las condiciones asociadas al Niño Costero.

En la sierra norte continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, según el aviso meteorológico N.° 392. Las ráfagas de viento podrían superar los 40 km/h.

En la sierra centro y sur se esperan amaneceres con escasa nubosidad. Sin embargo, existe probabilidad de precipitaciones localizadas y de ligera intensidad durante la tarde y noche en la vertiente oriental de La Libertad, Huánuco, Áncash y Pasco, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 394.

En la selva se esperan temperaturas cálidas y escasa nubosidad, especialmente en la selva baja del norte y centro. En sectores de selva alta y selva baja sur podrían presentarse lluvias localizadas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El pronóstico también contempla un incremento del viento en gran parte de esta región.

Ante estas condiciones, el Minam recomendó consultar los avisos y pronósticos oficiales, especialmente a quienes se desplazarán hacia sus centros de votación o viajarán durante el fin de semana. También exhortó a tomar precauciones ante los vientos, la radiación UV elevada y la posible reducción de visibilidad en zonas costeras.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Previa Universitario vs Fluminense EN VIVO HOY: últimas noticias de la gran final de la Copa Brasilia de Vóley 2026

Señor de los Milagros 2026 EN VIVO: ¿dónde se encuentra la imagen, cuál es su ruta y a qué hora continuará el recorrido?

Congreso de Bolivia suspende al fiscal general detenido por presuntos nexos con el narcotráfico y designa un interino

Sociedad

Señor de los Milagros 2026 EN VIVO: ¿dónde se encuentra la imagen, cuál es su ruta y a qué hora continuará el recorrido?

¿Postulas a San Marcos? Revisa el puntaje mínimo que necesitas para el examen de admisión 2027-I

Temblor hoy en Perú, sábado 3 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Minería ilegal opera sobre concesiones del Abujao, en la ruta de la carretera que impulsaron FP, APP y Somos Perú

Elecciones en el Callao: Chalacos eligen a su gobernador, alcalde provincial y distritales

JP acusa al Ejecutivo de usar facultades como "caballo de Troya" y exige archivar el pedido: "Basta de desgobierno"