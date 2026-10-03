¿Cómo estará el clima durante las Elecciones 2026? Senamhi prevé lluvias, viento y hasta 35 °C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó temperaturas de hasta 35°C en la costa norte, lluvias de moderada a fuerte intensidad en Tumbes y Piura, y ráfagas de viento superiores a los 40 km/h en la sierra norte durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este domingo cuatro de octubre. En Lima y Callao, se espera una menor cobertura nubosa durante la jornada electoral.

El pronóstico del organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), también contempla precipitaciones localizadas en la sierra centro y sur, además de lluvias con descargas eléctricas en sectores de la selva.

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¿Lloverá en Lima y Callao durante las Elecciones 2026?

En Lima Metropolitana y Callao, el sábado tres de octubre se prevé cielo cubierto durante las primeras horas del día, con tendencia a presentar brillo solar hacia el mediodía. También existe una probabilidad moderada de lloviznas puntuales y ligeras, principalmente en el sector sur de la capital.

Para el domingo 4, el Senamhipronostica una menor cobertura nubosa. Durante el fin de semana también se esperan ráfagas de viento, sobre todo por la tarde.

En la costa peruana continuará el incremento de la temperatura diurna. Las máximas oscilarán entre 27°C y 35°C en la costa norte, entre 24°C y 29°C en la costa centro, y entre 26°C y 32°C en la costa sur.

La menor cobertura nubosa hacia el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), principalmente en sectores de la costa norte y centro. Cerca del litoral se esperan lloviznas y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

¿Qué regiones tendrán lluvias y fuertes vientos durante la jornada electoral?

En Tumbes y Piura se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente durante la noche y madrugada, en el contexto de las condiciones asociadas al Niño Costero.

En la sierra norte continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, según el aviso meteorológico N.° 392. Las ráfagas de viento podrían superar los 40 km/h.

En la sierra centro y sur se esperan amaneceres con escasa nubosidad. Sin embargo, existe probabilidad de precipitaciones localizadas y de ligera intensidad durante la tarde y noche en la vertiente oriental de La Libertad, Huánuco, Áncash y Pasco, de acuerdo con el aviso meteorológico N.° 394.

En la selva se esperan temperaturas cálidas y escasa nubosidad, especialmente en la selva baja del norte y centro. En sectores de selva alta y selva baja sur podrían presentarse lluvias localizadas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. El pronóstico también contempla un incremento del viento en gran parte de esta región.

Ante estas condiciones, el Minam recomendó consultar los avisos y pronósticos oficiales, especialmente a quienes se desplazarán hacia sus centros de votación o viajarán durante el fin de semana. También exhortó a tomar precauciones ante los vientos, la radiación UV elevada y la posible reducción de visibilidad en zonas costeras.