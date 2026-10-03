Indecopi confirma multa de S/682.770 a empresa por importar zapatillas con logo similar a Nike

La multa, equivalente a 124.14 UIT, se acompaña del decomiso definitivo de 4,272 pares de zapatillas tras una inspección realizada en enero de 2025, donde se detectó la similitud de los signos.

La multa, equivalente a 124.14 UIT, se acompaña del decomiso definitivo de 4,272 pares de zapatillas tras una inspección realizada en enero de 2025, donde se detectó la similitud de los signos. Foto: Andina/Nike/Composición LR

El Indecopi confirmó una multa de S/682.770, equivalente a 124.14 UIT, contra Hermanos Andia S.A.C. por importar zapatillas que utilizaban un signo similar a una marca registrada por Nike Innovate C.V. La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en segunda y última instancia administrativa, tras una denuncia presentada por la empresa titular de la marca.

El caso también involucra 4.272 pares de zapatillas encontrados durante una inspección realizada en enero de 2025. Además de ratificar la sanción económica, el Indecopi mantuvo las medidas que impiden a la empresa utilizar el signo cuestionado para identificar zapatillas y establecen el decomiso definitivo de los productos considerados infractores.

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Indecopi detectó similitud entre el signo de las zapatillas y una marca de Nike

La investigación se originó luego de que Nike Innovate C.V. presentara una denuncia por una presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial. Durante una diligencia de inspección realizada en enero de 2025, las autoridades encontraron los productos cuestionados almacenados en un establecimiento de la empresa Hermanos Andia S.A.C.

Al evaluar las características de los signos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual concluyó que existía semejanza entre el diseño utilizado en las zapatillas y la marca registrada por Nike. Según la resolución, ambos presentaban una composición gráfica de características radiales o circulares, formada por varios elementos curvos que se dirigían hacia un punto central.

Para la autoridad administrativa, estas características podían generar confusión entre los signos. Con base en esa evaluación, se confirmó que la utilización del diseño en las zapatillas infringía los derechos de propiedad industrial de la empresa titular de la marca registrada.

Más de 4,000 pares serán decomisados tras la decisión administrativa

Junto con la multa de 124.14 UIT, el Indecopi confirmó el decomiso definitivo de los 4,272 pares de zapatillas identificados durante la inspección. La medida alcanza a los productos que llevaban el signo considerado infractor por la autoridad administrativa.

La resolución también mantiene la prohibición para Hermanos Andia S.A.C. de emplear el signo cuestionado para distinguir zapatillas. De esta manera, la decisión contempla tanto una sanción económica como medidas dirigidas a impedir que el diseño vuelva a utilizarse en productos de esa categoría.

El pronunciamiento corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi. No obstante, la empresa puede cuestionar la resolución ante el Poder Judicial mediante la vía correspondiente. La resolución completa puede consultarse en el buscador de jurisprudencia del Indecopi con el número 1563-2026/TPI.