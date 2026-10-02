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Sociedad

Alerta roja en 21 regiones: Senamhi advierte ola de calor extremo de hasta 35°C y ráfagas de 40 km/h

Las regiones afectadas por la ola de calor incluyen Lima, Callao y Arequipa, donde se anticipan temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte y 29 °C en la costa central durante el fin de semana.

El Senamhi ha emitido una alerta roja por altas temperaturas en 21 regiones del país, que podrían alcanzar hasta 35 °C. La advertencia estará vigente hasta el lunes 5 de octubre.
El Senamhi ha emitido una alerta roja por altas temperaturas en 21 regiones del país, que podrían alcanzar hasta 35 °C. La advertencia estará vigente hasta el lunes 5 de octubre.Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento de las temperaturas diurnas en distintas zonas del país, con valores que podrían llegar a 35 °C. El aviso comprende 21 regiones y permanecerá vigente hasta el lunes 5 de octubre, periodo en el que también se esperan ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

Las condiciones previstas estarán acompañadas por escasa nubosidad durante el mediodía, situación que favorecerá una mayor radiación ultravioleta. Además, Senamhi advirtió sobre posibles lluvias dispersas en sectores de la costa norte y señaló que las condiciones meteorológicas estarían relacionadas con el Fenómeno El Niño Costero.

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Senamhi prevé temperaturas de hasta 35 °C durante los próximos días

Para este viernes 2 de octubre, la costa norte registrará temperaturas máximas de entre 24 °C y 35 °C. En la costa central, los valores oscilarán entre 23 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur se esperan registros de entre 22 °C y 28 °C.

En la sierra norte, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 32 °C. El panorama continuará durante el fin de semana: para el sábado 3 y domingo 4 de octubre se pronostican valores de hasta 35 °C en la costa norte y de hasta 29 °C en la costa central.

Durante el domingo, además, la sierra norte podría registrar temperaturas máximas de hasta 33 °C. De acuerdo con el pronóstico, los valores elevados continuarán en varias zonas durante los siguientes días.

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Alerta roja incluye 21 regiones y advierte ráfagas de viento de 40 km/h

El aviso meteorológico contempla a 21 regiones, entre ellas Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. La alerta permanecerá activa hasta el lunes 5 de octubre, último día considerado en el pronóstico difundido.

Entre las condiciones asociadas al episodio meteorológico se encuentran ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. La escasa cobertura nubosa prevista alrededor del mediodía también favorecerá una mayor exposición a la radiación UV.

Para el lunes 5 de octubre, Senamhi prevé que la costa norte mantenga temperaturas de hasta 35 °C, mientras que la costa central podría alcanzar los 29 °C. Las condiciones señaladas forman parte del periodo de vigencia de la alerta roja emitida por el organismo meteorológico.

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