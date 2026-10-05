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Sismo en Perú: ¿Cuándo será el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2026? Esto dice el INDECI

Un sismo de magnitud 3,7 sacudió el Callao la tarde de este lunes 5 de octubre. Conoce cuándo será el próximo simulacro para fortalecer la preparación y respuesta ante este tipo de peligros.

Simulacro Nacional Multipeligro 2026
Simulacro Nacional Multipeligro 2026Foto: Andina / Difusión
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Un nuevo sismo volvió a remecer una parte del país este lunes 5 de octubre. El último movimiento telúrico fue de magnitud 3,7 y se registró a las 3.24 p. m. a 17 kilómetros al oeste del Callao, en la provincia constitucional del Callao, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Ante el nuevo temblor, resulta importante recordar cuándo se realizará el próximo Simulacro Nacional Multipeligro que organiza el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), una actividad que busca preparar a la ciudadanía para enfrentar posibles riesgos frente a los fenómenos que pueden afectar al territorio peruano.

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¿Cuándo se realizará el III Simulacro Nacional Multipeligro 2026?

Según lo dispuesto en la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el III Simulacro Nacional Multipeligro se realizará el martes 13 de octubre de 2026 a las 8 p. m.

La jornada tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población en general para responder de manera eficiente y oportuna ante peligros de origen natural o inducidos por la acción humana.

¿Cuál es la finalidad de los simulacros?

Los simulacros son ejercicios de acciones prácticas que se realizan sobre una situación probable de emergencia o desastre a fin de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del SINAGERD y la población ante una situación de emergencia o desastre.

Este tipo de actividades implican la movilización de personal y recursos y permiten evaluar la eficacia y eficiencia de los Planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de Continuidad Operativa, protocolos y procedimientos de los integrantes.

Momentos del simulacro ante sismo y peligros asociados

  • MOMENTO 1: El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas del SASPE u otro similar; este sonido representa la ocurrencia del sismo.
  • MOMENTO 2: Durante los dos primeros minutos, ubícate en la zona segura en caso de sismo.
  • MOMENTO 3: Evacúa hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión. Recuerda llevar tu Mochila para Emergencias.

Ante la alarma de tsunami, aléjate del mar y dirígete hacia zonas seguras altas o edificios identificados como aptos para la evacuación vertical.

  • Si estás en cerros o ámbitos de deslizamientos, ubícate en zonas seguras.
  • Sigue las indicaciones de las autoridades.
  • Importante: recuerda que, minutos después, recibirás la alarma ante tsunami y alud/aluvión mediante el SISMATE y las sirenas de tu localidad.

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