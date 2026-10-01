El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en la costa y sierra del país, con máximas de hasta 35 °C en algunas regiones. El aviso comprende del viernes 2 al lunes 5 de octubre y advierte condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

El pronóstico incluye escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. El organismo tampoco descarta lluvias dispersas en la costa norte.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperaturas?

El aviso meteorológico comprende veintiuna regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La costa norte registrará las temperaturas más elevadas, con máximas de entre 24 °C y 35 °C durante los cuatro días. En la costa central, los valores oscilarán entre 23 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur alcanzarán entre 22 °C y 28 °C.

En la sierra norte, las temperaturas máximas llegarán a 33 °C durante el domingo 4 y lunes 5 de octubre. La sierra central registrará valores de entre 19 °C y 28 °C, y la sierra sur, entre 19 °C y 27 °C.

Senamhi pronostica lluvias en cinco regiones del norte

El Senamhi pronostica precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre. Se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m., así como descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. En la costa norte también se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura.

Las regiones que registrarán estas condiciones son Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Ante los cambios en el clima, el Senamhi recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar precauciones frente a las precipitaciones y los fenómenos asociados.