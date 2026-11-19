¡Hasta 10 horas sin luz! Pluz Energía confirma corte este viernes 20 de noviembre en Lima y Callao: AQUÍ todas las zonas afectadas Pluz Energía programó interrupciones del suministro eléctrico en sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre y más. Conoce los horarios y las calles afectadas.

¡Atención, vecinos! Miles de residentes de Lima y Callao deberán tomar precauciones ante los nuevos cortes de luz programados para este viernes 20 de noviembre de 2026. Según la información difundida por Pluz Energía, determinadas zonas permanecerán hasta 10 horas sin electricidad, mientras que otras recuperarán el servicio recién a las 7:00 de la noche.

La programación comprende sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre, Ventanilla, Carabayllo y San Miguel. Las interrupciones comenzarán desde las 8.00 a. m., dependiendo de la ubicación.

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Sin embargo, los cortes no afectarán a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, asociaciones de vivienda, urbanizaciones y manzanas incluidas en el cronograma.

¿Qué distritos se quedarán sin luz este viernes 20 de noviembre?

Estos son los horarios anunciados para las zonas afectadas:

Distrito Horario Duración San Martín de Porres y Los Olivos 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 9 horas Pueblo Libre 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 8 horas Ventanilla 9:00 a. m. a 7:00 p. m. / 2:00 p. m. a 4:00 p. m. 10 o 2 horas Carabayllo 8:00 a. m. a 5:00 p. m. / 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 9 u 8 horas San Miguel 8:30 a. m. a 6:30 p. m. 10 horas

Ventanilla y San Miguel estarán hasta 10 horas sin electricidad

Ventanilla será uno de los distritos con las interrupciones más prolongadas. Entre las 9.00 a. m. y las 7.00 p. m., el servicio será suspendido en sectores de Playa Los Delfines, la avenida La Playa, la urbanización Los Delfines y el Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec.

También estarán comprendidas determinadas manzanas de Defensores de la Patria, Santa María Elizabeth, Cerrito de la Libertad y Fundo Santa Elizabeth Villa TampoToco.

Asimismo, habrá un segundo corte entre las 2.00 p. m. y las 4.00 p. m. en zonas de Oasis, San Pablo Pachacútec y Cerro Cachito.

Por su parte, San Miguel permanecerá sin electricidad desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m. en tramos de las avenidas Brígida Silva de Ochoa y La Libertad, además de las calles Coronel Inclán, Nicolás de Piérola, Nueva, Ricardo Palma y Comandante Espinar.

La suspensión también alcanzará determinadas cuadras del jirón Libertad, el parque Espinar y los pasajes 1 y 2.

San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre y Carabayllo: zonas afectadas

En San Martín de Porres y Los Olivos, el corte se realizará desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. La programación comprende sectores de las avenidas El Naranjal, Huandoy, Huaylas, Los Jazmines y Los Próceres.

También estarán incluidos el Centro Comercial Huandoy, el asentamiento humano Los Jazmines de Naranjal, la Asociación Pro Vivienda Monte Azul y la urbanización Virgen del Rosario.

En Pueblo Libre, la interrupción será de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. y afectará determinadas cuadras de las calles Juan Acevedo, Santa Isabel y Daniel Hernández, así como sectores de los jirones Carlos Vidal y Salamanca.

Finalmente, Carabayllo tendrá dos horarios de suspensión. El primero será de 8.00 a. m. a 5.00 p. m. en sectores de Torre Blanca, mientras que el segundo se realizará de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. en zonas de Sol de Carabayllo, Los Suyos y Las Praderas de Carabayllo.

¿Qué hacer antes del corte de luz de Pluz?

Los vecinos deben cargar sus celulares y dispositivos electrónicos antes de la interrupción, desconectar los electrodomésticos sensibles y contar con linternas para las horas sin suministro.

También se recomienda mantener cerradas las puertas de la refrigeradora y el congelador para conservar la temperatura de los alimentos.

Quienes dependan de equipos médicos eléctricos deberán prever alternativas seguras de suministro y coordinar las medidas necesarias con sus proveedores de atención médica.

Los usuarios pueden consultar los canales oficiales de Pluz Energía para verificar si sus viviendas están comprendidas en el cronograma.