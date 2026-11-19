Martín Vizcarra fue operado de emergencia por una hernia: Intervención impidió que se presentara en audiencia Su abogado Alejandro Salas informó que el exmandatario fue operado en la clínica Maison de Santé el último miércoles. Por esa razón, Vizcarra no participa de la audiencia de apelación por la sentencia en su contra y continúa internado.

El expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica el último miércoles 18 de noviembre. Foto: Composición/LR

El expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica el último miércoles 18 de noviembre. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra fue operado de emergencia por una hernioplastía inguinal derecha laparoscópica el último miércoles 18 de noviembre, según informó su abogado Alejandro Salas. Por esta razón, Vizcarra no pudo presentarse a la audiencia de apelación por el caso Loma de Ilo y Hospital de Moquegua.

Además, el letrado comunicó que la intervención quirúrgica del exmandatario se realizó en la clínica Maison de Santé en Santiago de Surco por una liberación de adherencias.

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De acuerdo con la información compartida a este diario, el exjefe de Estado presentó un dolor inguinal. Por ese motivo, se le realizaron estudios preoperatorios y riesgos quirúrgicos. Ayer por la tarde, fue operado.

Los médicos informaron que Vizcarra viene teniendo una evolución lenta favorable y se encuentra bajo observación.

Este jueves, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional tiene previsto escuchar los alegatos finales de la defensa del exmandatario, cuyo equipo legal ha presentado cuestionamientos contra 28 aspectos de la sentencia que lo condena a 14 años de prisión.

En noviembre del año pasado, Vizcarra fue sentenciado por el delito de cohecho (soborno) por haber recibido coimas millonarias de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de otorgar la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Según la sentencia del Poder Judicial, el exmandatario recibió, presuntamente, S/2.3 millones en sobornos. Como parte de su sentencia, fue inhabilitado de la función pública por 9 años y a pagar una reparación civil por más de S/2.3 millones junto con otros responsables.