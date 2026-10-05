Condenan a policías por sustraer más de S/ 350.000 de colegio emblemático del Callao mediante empresas fachada

Extesorera de colegio en el Callao recibe 12 años de prisión por desvío de fondos

Extesorera de colegio en el Callao recibe 12 años de prisión por desvío de fondos Foto: composición LR

Tres policías fueron condenados en primera instancia por apropiarse de S/353.528,84 de la Institución Educativa Emblemática Juan Ingunza Valdivia, en el Callao. La Fiscalía acreditó que los sentenciados desviaron fondos provenientes de matrículas y donaciones de los padres de familia hacia cuentas bancarias privadas y utilizaron comprobantes de empresas fachada o inexistentes para justificar gastos por bienes y servicios que nunca se realizaron.

La mayor condena recayó en la extesorera del colegio, suboficial brigadier PNP Milagros Rojas, quien recibió 12 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El exdirector, comandante PNP Lidonil Torres, fue sentenciado a ocho años de cárcel y cinco años de inhabilitación, mientras que el exdirector encargado, capitán PNP Edinson Dávila, recibió cuatro años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación.

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¿Cómo desviaron los fondos del colegio?

Según la acusación fiscal, los tres sentenciados montaron durante el año fiscal 2018 un esquema para captar y desviar recursos de la institución educativa. El dinero provenía de las matrículas y donaciones entregadas por los padres de familia.

Los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias privadas personales y mancomunadas, con el objetivo de evitar el control contable del Estado. El monto total apropiado ascendió a S/ 353.528,84.

Para justificar la salida del dinero, los condenados presentaron comprobantes fraudulentos de empresas fachada o inexistentes. Estos documentos simulaban contrataciones de bienes y servicios que, de acuerdo con la investigación fiscal, nunca se ejecutaron.

Fiscalía presentó pruebas del desvío

Entre los principales elementos que sustentaron la acusación figuran un informe pericial y diversas actas de constatación. Con estas pruebas, la Fiscalía sostuvo que los comprobantes utilizados para rendir cuentas no correspondían a servicios o adquisiciones efectivamente realizados.

El caso corresponde al delito de peculado doloso agravado continuado. La sentencia es de primera instancia y contempla la ejecución provisional de las penas impuestas.