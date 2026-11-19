En la provincia amazónica de Condorcanqui, cientos de niñas y adolescentes indígenas enfrentan casos de violencia sexual sin tener cómo salir de sus comunidades por río para denunciar ni un lugar seguro donde alojarse mientras siguen sus procesos.

Pese a esta situación, el Ejecutivo envió el proyecto de Presupuesto 2027 sin dinero adicional para construir un hogar de refugio ni financiar estos traslados. Ante esta omisión, un grupo de congresistas exigió incluir S/22 millones antes de aprobar la ley.

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El pedido fue enviado mediante un oficio firmado por 15 legisladores de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras, entre ellos Ruth Luque, Indira Huilca, Mirtha Vásquez, Jaime Quito, Pablo Alfonso López Chau y José Castillo Terrones, y dirigido al presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista.

En el documento advierten que en la provincia existen "brechas persistentes" y "ausencia de servicios permanentes en el territorio" para atender a las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual.

Por ello, piden que se tome dinero de la Reserva de Contingencia del Estado para cubrir esas urgencias tanto en Condorcanqui como en el distrito vecino de Imaza. De aprobarse la solicitud, el presupuesto se distribuiría entre cuatro entidades públicas para cubrir necesidades urgentes en ambas zonas.

El mayor monto, de hasta S/14 millones, iría al Gobierno Regional de Amazonas. De ese total, S/10 millones se emplearían para iniciar el proyecto y la construcción de un Hogar de Refugio Temporal en Condorcanqui, S/2 millones para abastecer de medicamentos e insumos a los centros de salud y otros S/2 millones para la recuperación física, mental y el acompañamiento intercultural de las víctimas.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recibiría hasta S/5,5 millones. De esa cifra, S/4 millones se destinan para los traslados fluviales, la atención en comunidades y el apoyo a las redes de defensoras comunitarias en los tres distritos de Condorcanqui y en Imaza.

Los S/1,5 millones restantes cubrirán espacios temporales donde las víctimas y sus familias puedan dormir y alimentarse en la ciudad de Nieva mientras se construye el refugio.

Asimismo, el pedido contempla hasta S/1,5 millones para el Ministerio de Salud (MINSA), con el fin de capacitar al personal médico y técnico en la atención de víctimas y en la prevención y derivación de casos de riesgo suicida.

Del mismo modo, se asignará hasta S/1 millón al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) para elaborar un diagnóstico sobre las trabas que impiden acceder a la justicia y sistematizar los casos que fueron archivados o prescribieron.

Qué se incluye en el proyecto del Ejecutivo

En el texto del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, Condorcanqui solo aparece mencionada dentro de un paquete general de S/291,5 millones destinado a mantener funcionando juzgados, fiscalías y comisarías del sistema de justicia especializado en nueve zonas del país.

En ese reparto no se le asigna presupuesto específico al Ministerio de la Mujer para la provincia ni se incluyen fondos para infraestructura de refugio o transporte fluvial.

Por ello, el oficio aclara que los S/22 millones solicitados deben sumarse como un monto adicional y no reemplazar el presupuesto regular de la zona.

Cuestionamiento en el Pleno del Congreso

Durante su intervención en la sesión del Pleno del Congreso del último 18 de noviembre, la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, cuestionó al Ejecutivo y a la titular del sector, María Seminario, por no incluir recursos específicos para la provincia amazónica.

"En principio quiero preguntarle al Gobierno y a la ministra de la Mujer cuánto vale para este Gobierno la vida de las niñas awajún, wampis, en Condorcanqui, porque de los 266 mil millones de soles no se ha mencionado absolutamente nada para Condorcanqui".

Asimismo, advirtió sobre la gravedad de la situación en la provincia y exigió que no sea ignorada en el debate presupuestal. "Condorcanqui es un tema que nos interpela de manera constante y no es posible que nuevamente se excluya del presupuesto y no se visibilice un tema tan grave", sostuvo.

Lideresas awajún y wampis viajarán a Lima para denunciar abandono

En paralelo al debate en el Congreso, lideresas indígenas de Condorcanqui llegarán a Lima para denunciar públicamente la falta de presupuesto, la ausencia de albergues y la impunidad frente a los casos de violencia sexual.

La conferencia de prensa se realizará el sábado 21 de noviembre en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), convocada junto al Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi (COMUAWUY) y el Colectivo Amazonas.

Según advirtió Rosemary Pioc, presidenta de COMUAWUY, en la provincia ya se registran más de 1.400 casos de violencia sexual y la situación sigue agravándose sin atención integral ni tratamiento garantizado para las menores contagiadas con VIH.

A ello se suma que, según un informe oficial citado por las organizaciones, el Ministerio Público tampoco cuenta con presupuesto asignado para logística, combustible ni transporte en las fiscalías de Condorcanqui para el año fiscal 2027.