Más de 13.000 casos de alzheimer fueron reportados en 2025, con mayor prevalencia en las mujeres.

Más de 13.000 casos de alzheimer fueron reportados en 2025, con mayor prevalencia en las mujeres.

El Alzheimer representa un desafío creciente para la salud pública en el Perú, donde las mujeres concentran casi dos de cada tres casos reportados. Entre enero y agosto de 2025, los establecimientos de salud registraron 13.067 diagnósticos de esta enfermedad, de los cuales el 63% correspondió a mujeres y el 37% a hombres, según cifras del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

La diferencia pone en evidencia una marcada brecha de género en la atención de esta enfermedad neurodegenerativa, que deteriora progresivamente la memoria, el lenguaje y otras capacidades cognitivas, hasta comprometer la autonomía de quienes la padecen. Aunque el envejecimiento es uno de sus principales factores de riesgo, especialistas advierten que la mayor presencia de mujeres entre los pacientes responde a una combinación de factores biológicos, demográficos y sociales.

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En el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, el panorama también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema sanitario para atender una demanda creciente. El envejecimiento poblacional, la detección tardía y las dificultades para acceder a evaluaciones especializadas, especialmente en zonas rurales, ponen presión sobre los servicios de salud y las redes familiares de cuidado.

¿Por qué el Alzheimer afecta más a las mujeres?

La mayor proporción de mujeres entre los pacientes con Alzheimer no es un fenómeno exclusivo del Perú. El neurólogo Alfonso Uribe, de la Clínica Ricardo Palma, explicó a La República que esta diferencia se observa internacionalmente y que no puede atribuirse a una sola causa.

Uno de los factores centrales es la mayor esperanza de vida femenina. Debido a que el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad, una mayor supervivencia también puede traducirse en más mujeres que llegan a edades en las que el Alzheimer es más frecuente.

"Hay una evidencia de que las mujeres pueden llegar a mayor sobrevida", señaló el especialista. A ello se suma una posible influencia hormonal durante la menopausia, etapa en la que disminuyen los estrógenos, hormonas que participan en el metabolismo cerebral.

Sin embargo, Uribe advirtió que esta explicación no es suficiente. También existen factores sociales e históricos que podrían influir en las diferencias observadas entre hombres y mujeres de generaciones anteriores.

El especialista explicó que muchas de las mujeres que actualmente llegan a consulta pertenecen a generaciones que tuvieron menos oportunidades de educación. Esto resulta relevante porque la reserva cognitiva, relacionada con la capacidad del cerebro para afrontar el deterioro, puede contribuir a retrasar la aparición de manifestaciones clínicas.

"Puede tener una influencia hormonal, pero no es que explique todo", precisó Uribe, quien añadió que también se investigan variantes genéticas que podrían estar más asociadas con la enfermedad en mujeres.

El neurólogo aclaró que, aunque existan diferencias en los factores de riesgo, el Alzheimer puede manifestarse de manera similar en ambos sexos: comienza con dificultades de memoria y puede avanzar hacia alteraciones del lenguaje, la atención y la conducta.

Casos de demencia aumentaron 124% en cuatro años

La cifra de pacientes con Alzheimer forma parte de un problema sanitario más amplio: el incremento de las demencias en el país. De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), durante 2024 se atendieron 18.333 casos de demencia en personas mayores de 60 años en los establecimientos del sector.

La cifra representó un incremento del 124% respecto de 2021. Además, durante el periodo reportado de 2025, el Minsa informó 6.195 casos atendidos.

Es importante distinguir ambos registros: las cifras de demencia comprenden distintas enfermedades y no corresponden exclusivamente al Alzheimer. Por ello, no deben sumarse a los 13.067 casos reportados por el INSM ni interpretarse como una medición equivalente.

El aumento de atenciones puede responder tanto al envejecimiento poblacional como a una mayor capacidad de detección y registro. Uribe sostuvo que actualmente existe más información entre la población sobre los síntomas y una mayor disposición a buscar atención médica.

"Ya va habiendo una formación y ya es mucho más fácil que profesionales de la salud puedan detectar de manera más temprana estos signos y síntomas", indicó.

No obstante, el especialista advirtió que el incremento de diagnósticos también debe analizarse considerando las limitaciones que persisten en el acceso a servicios especializados.

Diagnóstico temprano: una brecha que persiste en el Perú

Aunque el país cuenta con iniciativas para fortalecer la atención del Alzheimer, el acceso a un diagnóstico oportuno sigue siendo desigual. Las zonas rurales presentan mayores dificultades para acceder a servicios sanitarios especializados y a evaluaciones que permitan identificar el tipo de deterioro cognitivo.

Uribe explicó que el abordaje adecuado requiere un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos, geriatras, psiquiatras y neuropsicólogos, además de pruebas de apoyo como resonancias magnéticas y análisis de sangre.

"Estamos encaminados, pero todavía tenemos muchas brechas en relación con el diagnóstico", advirtió.

El especialista agregó que incluso en Lima existen limitaciones para acceder a biomarcadores que permiten identificar alteraciones vinculadas con la enfermedad. Algunas pruebas sanguíneas para detectar proteínas asociadas al Alzheimer pueden gestionarse en laboratorios privados, pero ciertos estudios especializados de imágenes todavía no están disponibles en el país.

En ese contexto, el Minsa viene impulsando el desarrollo del Plan Nacional para la Prevención y Tratamiento del Alzheimer y otras demencias, en coordinación con organizaciones especializadas como Alzheimer's Disease International (ADI) y la Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (APEAD).

La estrategia busca fortalecer la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, así como el acompañamiento de familiares y cuidadores. Para Uribe, contar con una política nacional constituye un primer paso, aunque su impacto dependerá de la implementación y del acceso efectivo a los servicios.

Olvidos que pueden ser una señal de alerta

Uno de los principales desafíos es diferenciar los olvidos ocasionales asociados al envejecimiento de aquellos que podrían indicar un deterioro cognitivo.

El neurólogo explicó que no todos los problemas de memoria representan Alzheimer. Sin embargo, cuando los olvidos son recurrentes y comienzan a interferir con las actividades cotidianas, es importante buscar una evaluación médica.

"Cuando ya notamos que el olvido puede interferir en la funcionalidad del paciente", señaló, se debe prestar atención y evaluar la necesidad de acudir a un especialista.

Entre las señales que requieren evaluación mencionó olvidar dónde se estacionó el automóvil, dejar la cocina o la plancha encendidas, o presentar dificultades frecuentes para realizar actividades que antes se hacían con normalidad.

En ocasiones, son los familiares o cuidadores quienes detectan primero estos cambios, debido a que la propia persona puede no reconocerlos.

El diagnóstico temprano permite identificar la causa de los síntomas, planificar los cuidados y acceder a tratamientos que contribuyan a mantener la calidad de vida. No obstante, Uribe precisó que no se recomienda realizar pruebas predictivas de manera indiscriminada en personas sin síntomas, incluso si existen antecedentes familiares, pues los resultados deben interpretarse dentro de una evaluación médica.

Prevención y tratamientos: qué opciones existen

Aunque el Alzheimer no cuenta con una cura definitiva, existen medidas que pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar demencia y tratamientos que ayudan a manejar sus síntomas.

Uribe destacó cinco pilares para proteger la salud cerebral: realizar actividad física constante, mantener una alimentación saludable, fortalecer la interacción social, desarrollar actividades que estimulen la cognición y controlar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la diabetes.

Entre las recomendaciones alimentarias mencionó la dieta MIND, que prioriza vegetales de hojas verdes, frutos secos, bayas, aceite de oliva y carnes blancas. También advirtió sobre factores que pueden incrementar el riesgo, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y la falta de tratamiento para problemas de visión o audición.

En cuanto a las opciones terapéuticas, el especialista señaló que en los últimos años se han desarrollado medicamentos monoclonales dirigidos contra la proteína beta-amiloide, asociada con el Alzheimer. Estos tratamientos pueden ralentizar el deterioro cognitivo y funcional en determinados pacientes, pero no revierten la enfermedad ni son adecuados para todos.

Uribe indicó que, según su experiencia, estos medicamentos todavía no se han incorporado a la atención habitual en el Perú, a diferencia de otros países de la región, como Argentina, Brasil y México. Su uso requiere confirmar el diagnóstico mediante biomarcadores y evaluar cuidadosamente los posibles riesgos.

El tratamiento también puede incluir medicamentos para síntomas específicos, rehabilitación, seguimiento neuropsicológico y atención de otras enfermedades que presente el paciente.

Finalmente, el neurólogo subrayó que el cuidado no debe centrarse únicamente en la persona diagnosticada. Los familiares y cuidadores también requieren acompañamiento, debido a la carga física y emocional que puede implicar atender a alguien con deterioro cognitivo progresivo.

El reto para el Perú, en un escenario de envejecimiento poblacional y mayor número de diagnósticos, será ampliar el acceso a la detección temprana, fortalecer los servicios especializados y garantizar que tanto los pacientes como sus cuidadores reciban atención integral.