¿Compras licencias digitales a menos precio en páginas no oficiales? Indecopi multó a empresas con S/350 mil y odena el bloqueo de los dominios web
Indecopi advierte que adquirir videojuegos en páginas no oficiales infringe derechos de autor, afectando la industria del entretenimiento digital. La resolución puede ser apelada en 15 días.
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La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó a una empresa peruana y a tres personas naturales por integrar una red dedicada a la comercialización ilegal de videojuegos digitales mediante plataformas de internet. Las multas impuestas ascienden a 65 UIT, equivalentes a S/357.500, tras acreditarse la vulneración de derechos patrimoniales vinculados a la reproducción y comunicación pública de contenidos digitales.
Según informó la entidad, los sancionados ofrecían credenciales de acceso a cuentas de plataformas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store y Tienda Nintendo para permitir descargas no autorizadas de videojuegos. Además de las sanciones económicas, Indecopi ordenó el bloqueo definitivo de los dominios involucrados y la inscripción de los responsables en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor.
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Así operaba la red que vendía videojuegos digitales ilegales usando cuentas de PlayStation, Nintendo y Xbox
De acuerdo con la resolución emitida por Indecopi, la organización administraba más de 60 sitios web destinados a promocionar y vender accesos ilícitos a videojuegos digitales. A través de este sistema, los usuarios obtenían credenciales para ingresar a cuentas vinculadas a plataformas autorizadas y descargar contenidos sin autorización de los titulares de derechos.
La entidad señaló que esta modalidad afectaba directamente a la industria formal del entretenimiento digital debido a que se distribuían videojuegos adquiridos mediante licencias personales e intransferibles. Como parte de las medidas adoptadas, también se ordenó el cese inmediato de estas actividades ilegales y el bloqueo de los dominios utilizados para la comercialización.
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¿Por qué comprar videojuegos en páginas no oficiales puede ser considerado piratería digital, según Indecopi?
Indecopi recordó que las licencias de videojuegos compradas en tiendas oficiales están destinadas únicamente al uso personal del titular de la cuenta, por lo que su reventa o distribución constituye una modalidad de piratería digital.
La institución explicó que este tipo de prácticas vulnera los derechos de autor de desarrolladores, creadores y empresas que operan formalmente en el mercado digital. Asimismo, advirtió que muchas de estas páginas ofrecen accesos ilegales mediante cuentas compartidas o credenciales obtenidas sin autorización de las plataformas oficiales.
Finalmente, la entidad indicó que la resolución aún puede ser apelada dentro del plazo legal de 15 días hábiles posteriores a la notificación oficial a los sancionados.