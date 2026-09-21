Conciertos elevan las expectativas del entretenimiento en Perú: sector crecería hasta 8% en 2026

El entretenimiento en vivo encontró durante 2026 un espacio mayor del que se esperaba dentro del gasto de los consumidores. La llegada de nuevas fechas y espectáculos internacionales llevó a elevar la proyección de crecimiento del sector hasta un rango de 7% a 8%, cuando en abril se calculaba un avance de entre 5% y 7%.

El cambio responde a la acumulación de eventos que fueron incorporándose al calendario durante el año. En abril se tenían identificados unos 50 conciertos masivos y actualmente se estima que el mercado puede alcanzar entre 60 y 70 espectáculos de gran formato. No obstante, esta última cifra es referencial porque no existe un criterio único para contabilizar este tipo de eventos.

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La mayor actividad tiene un efecto que va más allá de las entradas vendidas. Un concierto de alta convocatoria también genera movimiento en transporte, restaurantes, hospedaje y otros servicios que reciben la demanda de los asistentes. De acuerdo con Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los nuevos anuncios podrían representar más de 150.000 asistentes adicionales.

El dato todavía debe pasar por la prueba del público. Una cartelera más extensa no necesariamente implica el mismo nivel de crecimiento económico si los eventos no alcanzan una alta ocupación o si el gasto de los consumidores se modera durante el último trimestre.

Por eso, la representante del gremio considera prematuro llevar la expectativa a un crecimiento de dos dígitos. El resultado dependerá de cómo termine la temporada y de la capacidad de convocatoria de los espectáculos programados para los próximos meses.

El problema no es conseguir público

La expansión del mercado deja, al mismo tiempo, una pregunta sobre la capacidad de Lima para seguir creciendo. La capital peruana ya forma parte del circuito de artistas internacionales, pero continúa por detrás de plazas como Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

Para el sector, una de las explicaciones está en la infraestructura disponible. La cantidad de recintos y sus características condicionan el tamaño de las producciones que pueden realizarse, mientras que la disponibilidad de espacios también puede determinar cuántos eventos pueden organizarse en un mismo periodo.

A esto se suman los permisos, la seguridad y la necesidad de contar con reglas previsibles para los organizadores. Son factores que adquieren mayor importancia cuando una gira internacional debe decidir en qué ciudades incluir una fecha.

El crecimiento de este año, por tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, muestra que existe demanda suficiente para sostener una agenda internacional más amplia. Por otro, evidencia que aumentar el número de espectáculos requiere condiciones que permitan recibirlos.

2027 parte con una agenda más amplia

La discusión no termina con el cierre de 2026. Ya existen espectáculos programados para el próximo año y otras giras internacionales se encuentran en negociación. Entre las presentaciones anunciadas figuran las de Karol G, Ha*Ash, Sin Bandera, La Oreja de Van Gogh, Jungle y Kase.O, además de dos fechas de Una Noche de Salsa 15.

La programación permite al sector anticipar un 2027 con un movimiento económico que podría ser similar o superior al de este año. Pero esa expectativa todavía depende de que las fechas anunciadas se concreten y de que la demanda responda.

Más que el número de artistas que lleguen al país, el punto será determinar si el mercado puede sostener una mayor frecuencia de espectáculos sin que sus propias limitaciones terminen frenando la expansión.