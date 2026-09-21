Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

China Polo: reporteros cuentan todo en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

Dos ataques con explosivos afectan viviendas en Arequipa: atentados serían por control del cobro de cupos

Las explosiones ocurrieron casi en simultáneo en los sectores de El Porvenir y Chapi Chico. La Policía investiga la conexión de los ataques con la disputa territorial entre las bandas criminales Los Alemanes y Los Orientales en la zona afectada.

Ataques con explosivos afectan viviendas en Arequipa
Ataques con explosivos afectan viviendas en ArequipaComposición LR / Cortesía
google iconLa República en Google

Dos ataques con explosivos afectaron más de seis viviendas afectadas en los sectores de El Porvenir y la urbanización Chapi Chico, en el distrito de Miraflores, en la provincia y región Arequipa. Los ataques no dejaron víctimas ni heridos, pero sí daños materiales en los inmuebles siniestrados. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si los ataques fueron por una disputa de cupos entre las bandas criminales Los Alemanes y Los Orientales.

Puedes ver

Un antecedente al caso Liceo Naval: Milan, el escolar de 13 años que fue víctima de bullying y murió a manos de sus compañeros de clase en Huancayo

lr.pe

Dos atentados con explosivos en el mismo día

El primer hecho ocurrió en el sector Tomasa Condemayta de El Porvenir cuando uno de los propietarios afectados sorprendió a un falso repartidor de delivery encendiendo la mecha de un artefacto explosivo improvisado en la entrada de su casa. Pese a que la víctima tocó la bocina de su auto para ahuyentarlo, el sujeto detonó el explosivo y huyó en su motocicleta por el puente Revolución, movilizando a Serenazgo y a la Policía para acordonar la zona.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

Posteriormente, especialistas de la Unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos (UDEX)inspeccionaron la vivienda y hallaron un foco explosivo a 20 cm de la puerta de ingreso, mientras que a 140 cm de la puerta se ubicaron restos de emulsión encartuchada 5000. El predio resultó con la puerta metálica abollada y los vidrios rotos, hecho que fue constatado por el fiscal Romel Pumalla, de la Primera Fiscalía Corporativa de Mariano Melgar.

Casi en simultáneo, las fuerzas del orden fueron alertadas de un segundo estallido por un artefacto improvisado en un inmueble de la urbanización Chapi Chico del mismo distrito. La fuerte detonación, con un foco explosivo de 11 por 3 centímetros de profundidad, causó destrozos en otras cinco casas aledañas. Los vecinos atemorizados se reunieron en un área verde cercana para exigir medidas de seguridad a la comisaría de Alto Misti.

Jefe de Los Alemanes envía órdenes desde la cárcel de Socabaya, según PNP

El jefe de la Divincri, coronel Percy Torres, dijo que los dos ataques con explosivos están vinculados a un conflicto entre las bandas Los Orientales y Los Alemanes por el control de la zona y el cobro de cupos. Según explicó, Los Alemanes es un grupo que se separó de Los Orientales y ahora se encuentran enfrentados.

Torres también aseguró previamente que el líder de Los Alemanes sigue dando órdenes desde el penal de Socabaya, razón por la que ya venían realizando las coordinaciones para trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. Horas después de ese anuncio, sin embargo, las bandas desafiaron a la Policía y detonaron los explosivos.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tres bebés mueren tras presuntas demoras en evacuaciones médicas en comunidad nativa de Potsoteni en Satipo

Las principales cadenas de EE. UU. suspenden la cobertura sobre Trump en protesta por el veto a CNN y más medios

Denuncian presunta negligencia tras muerte de mujer tras cirugía estética en La Molina: Fiscalía archivó investigación

Sociedad

Tres bebés mueren tras presuntas demoras en evacuaciones médicas en comunidad nativa de Potsoteni en Satipo

Denuncian presunta negligencia tras muerte de mujer tras cirugía estética en La Molina: Fiscalía archivó investigación

‘Modo Daltónico’: así funciona la herramienta para la identificación de colores en compras online

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso 'La China Polo': Poder Judicial dictó detención preliminar por 15 días contra los dos presuntos implicados

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"

Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre