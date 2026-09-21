Dos ataques con explosivos afectan viviendas en Arequipa: atentados serían por control del cobro de cupos

Dos ataques con explosivos afectaron más de seis viviendas afectadas en los sectores de El Porvenir y la urbanización Chapi Chico, en el distrito de Miraflores, en la provincia y región Arequipa. Los ataques no dejaron víctimas ni heridos, pero sí daños materiales en los inmuebles siniestrados. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si los ataques fueron por una disputa de cupos entre las bandas criminales Los Alemanes y Los Orientales.

Dos atentados con explosivos en el mismo día

El primer hecho ocurrió en el sector Tomasa Condemayta de El Porvenir cuando uno de los propietarios afectados sorprendió a un falso repartidor de delivery encendiendo la mecha de un artefacto explosivo improvisado en la entrada de su casa. Pese a que la víctima tocó la bocina de su auto para ahuyentarlo, el sujeto detonó el explosivo y huyó en su motocicleta por el puente Revolución, movilizando a Serenazgo y a la Policía para acordonar la zona.

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Posteriormente, especialistas de la Unidad de Desactivación de Artefactos Explosivos (UDEX)inspeccionaron la vivienda y hallaron un foco explosivo a 20 cm de la puerta de ingreso, mientras que a 140 cm de la puerta se ubicaron restos de emulsión encartuchada 5000. El predio resultó con la puerta metálica abollada y los vidrios rotos, hecho que fue constatado por el fiscal Romel Pumalla, de la Primera Fiscalía Corporativa de Mariano Melgar.

Casi en simultáneo, las fuerzas del orden fueron alertadas de un segundo estallido por un artefacto improvisado en un inmueble de la urbanización Chapi Chico del mismo distrito. La fuerte detonación, con un foco explosivo de 11 por 3 centímetros de profundidad, causó destrozos en otras cinco casas aledañas. Los vecinos atemorizados se reunieron en un área verde cercana para exigir medidas de seguridad a la comisaría de Alto Misti.

Jefe de Los Alemanes envía órdenes desde la cárcel de Socabaya, según PNP

El jefe de la Divincri, coronel Percy Torres, dijo que los dos ataques con explosivos están vinculados a un conflicto entre las bandas Los Orientales y Los Alemanes por el control de la zona y el cobro de cupos. Según explicó, Los Alemanes es un grupo que se separó de Los Orientales y ahora se encuentran enfrentados.

Torres también aseguró previamente que el líder de Los Alemanes sigue dando órdenes desde el penal de Socabaya, razón por la que ya venían realizando las coordinaciones para trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. Horas después de ese anuncio, sin embargo, las bandas desafiaron a la Policía y detonaron los explosivos.