Arequipa: trabajador del INPE fue detenido al intentar ingresar S/ 20.000 y 50 chips al penal de Socabaya

Nelson Carrillo, de 35 años, fue identificado tras una alerta de inteligencia. Su actitud sospechosa motivó la revisión de sus pertenencias en la entrada del Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya. | Foto: Mirelia Quispe/Composición LR

Nelson Carrillo, de 35 años, fue identificado tras una alerta de inteligencia. Su actitud sospechosa motivó la revisión de sus pertenencias en la entrada del Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya. | Foto: Mirelia Quispe/Composición LR

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Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue detenido la mañana del martes 15 de septiembre cuando intentaba ingresar al Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya, en Arequipa. Durante el control de ingreso, los agentes encontraron S/20.000 en efectivo y 50 chips de distintas empresas operadoras.

El intervenido fue identificado como Nelson Carrillo Sullayme, de 35 años. La intervención se produjo luego de una alerta de inteligencia y ante la sospecha de uno de sus compañeros por la actitud que mostraba el trabajador. Los objetos fueron encontrados durante la revisión de sus pertenencias en el acceso al establecimiento penitenciario.

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Trabajador del INPE fue intervenido en la puerta del penal con dinero y chips ocultos en su mochila

Durante la inspección de la mochila de Carrillo, el personal de seguridad encontró tres paquetes sellados que contenían billetes de S/ 200. También hallaron una hoja doblada y asegurada con precinto en cuyo interior se encontraban los 50 chips de diferentes operadoras.

Según fuentes policiales, el trabajador habría pretendido entregar el dinero y los chips a un interno del penal a cambio de recibir una parte del monto. Esta versión forma parte de las primeras informaciones sobre el caso, que se produjo cuando el empleado se encontraba en el ingreso del establecimiento de Socabaya.

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INPE suspendió de inmediato al empleado tras intervención realizada en flagrancia en Socabaya

Al ser consultado durante la intervención, Carrillo reconoció que llevaba los S/ 20.000 y los 50 chips. De acuerdo con la información proporcionada, el trabajador se mostró nervioso durante el procedimiento realizado en la puerta del penal.

El INPE informó que inició las acciones administrativas correspondientes en aplicación del Decreto Legislativo N.° 1617. Debido a que la intervención se produjo en flagrancia, se dispuso la suspensión inmediata del trabajador mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.