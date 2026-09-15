HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Arequipa: trabajador del INPE fue detenido al intentar ingresar S/ 20.000 y 50 chips al penal de Socabaya

El INPE suspendió a Carrillo y abrió un proceso administrativo tras descubrir el dinero y los chips en su mochila mientras intentaba entregarlos a un interno del penal.

Nelson Carrillo, de 35 años, fue identificado tras una alerta de inteligencia. Su actitud sospechosa motivó la revisión de sus pertenencias en la entrada del Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya.
Nelson Carrillo, de 35 años, fue identificado tras una alerta de inteligencia. Su actitud sospechosa motivó la revisión de sus pertenencias en la entrada del Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya. | Foto: Mirelia Quispe/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue detenido la mañana del martes 15 de septiembre cuando intentaba ingresar al Establecimiento Penitenciario de Varones de Socabaya, en Arequipa. Durante el control de ingreso, los agentes encontraron S/20.000 en efectivo y 50 chips de distintas empresas operadoras.

El intervenido fue identificado como Nelson Carrillo Sullayme, de 35 años. La intervención se produjo luego de una alerta de inteligencia y ante la sospecha de uno de sus compañeros por la actitud que mostraba el trabajador. Los objetos fueron encontrados durante la revisión de sus pertenencias en el acceso al establecimiento penitenciario.

TE RECOMENDAMOS

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Directores de Caja Piura admitieron que no verificaron CV de gerente antes de nombrarlo, según Fiscalía

lr.pe

Trabajador del INPE fue intervenido en la puerta del penal con dinero y chips ocultos en su mochila

Durante la inspección de la mochila de Carrillo, el personal de seguridad encontró tres paquetes sellados que contenían billetes de S/ 200. También hallaron una hoja doblada y asegurada con precinto en cuyo interior se encontraban los 50 chips de diferentes operadoras.

Según fuentes policiales, el trabajador habría pretendido entregar el dinero y los chips a un interno del penal a cambio de recibir una parte del monto. Esta versión forma parte de las primeras informaciones sobre el caso, que se produjo cuando el empleado se encontraba en el ingreso del establecimiento de Socabaya.

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación contra general de la PNP por enviar policías a su casa para realizar labores domésticas

lr.pe

INPE suspendió de inmediato al empleado tras intervención realizada en flagrancia en Socabaya

Al ser consultado durante la intervención, Carrillo reconoció que llevaba los S/ 20.000 y los 50 chips. De acuerdo con la información proporcionada, el trabajador se mostró nervioso durante el procedimiento realizado en la puerta del penal.

El INPE informó que inició las acciones administrativas correspondientes en aplicación del Decreto Legislativo N.° 1617. Debido a que la intervención se produjo en flagrancia, se dispuso la suspensión inmediata del trabajador mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
INPE implementará sistema de inteligencia y contrainteligencia para reforzar control de penales

INPE implementará sistema de inteligencia y contrainteligencia para reforzar control de penales

LEER MÁS
Una fuga de película: Preso fue trasladado a hospital y escapó por la puerta principal

Una fuga de película: Preso fue trasladado a hospital y escapó por la puerta principal

LEER MÁS
‘Jhonsson Pulpo’, el hombre de las mil caras, tenía varios pasaportes y DNI peruanos

‘Jhonsson Pulpo’, el hombre de las mil caras, tenía varios pasaportes y DNI peruanos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025