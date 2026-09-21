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Sociedad

Caso La China Polo: comandante general de la PNP encabezará investigación por asesinato de periodista en Caraz

Tras la disposición del Mininter, el jefe policial Fredy López viajó a Caraz para liderar las diligencias, reconstruir los hechos y esclarecer el crimen. Hasta el momento, hay dos ciudadanos extranjeros detenidos.

Jefe de la PNP liderará investigación por crimen de periodista en Áncash
Jefe de la PNP liderará investigación por crimen de periodista en ÁncashComposición LR / Andina
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El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, encabece la operación e investigación por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, así como de las lesiones por arma de fuego ocasionadas a otras personas durante el ataque ocurrido el sábado 19 de septiembre en Caraz.

La autoridad policial liderará las acciones junto al jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), general PNP José Zavala Chumbiauca, y personal especializado de la DIRINCRI. La decisión responde al compromiso de conducir una investigación “con el más alto nivel de rigor técnico, presencia operativa y articulación permanente con el Ministerio Público”, informó el sector.

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Dos detenidos como parte de las investigaciones

Según el Mininter, como resultado de las primeras acciones policiales, la investigación cuenta con dos ciudadanos venezolanos detenidos hasta el momento. Uno de ellos es L.I.O.D (39) intervenido en flagrancia en Caraz el 19 de septiembre, señalado como presunto autor material de los hechos.

El segundo es R.J.T.A. (29), detenido durante la madrugada del 20 de septiembre en Lima y posteriormente trasladado bajo custodia policial a Caraz, donde su presunta vinculación con el caso continúa siendo materia de investigación. Ambos permanecen a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Diligencias en curso para reconstruir hechos

El comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, ya se encuentra en Caraz y sostuvo una primera reunión de trabajo con representantes del Ministerio Público y el equipo de investigadores especializados para evaluar los avances del caso y definir las diligencias urgentes e inaplazables.

Posteriormente, los equipos realizaron inspecciones técnicas en los principales puntos vinculados a la investigación, entre ellos el lugar del crimen, la presunta ruta de escape y el hospedaje donde habrían permanecido personas comprendidas en las pesquisas. Las acciones buscan reconstruir la secuencia de los hechos, contrastar la información obtenida e identificar nuevos elementos probatorios.

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