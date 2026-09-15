El dúo mexicano Ha*Ash regresará a Arequipa el 6 de marzo de 2027, para ofrecer un concierto lleno de nostalgia en el Jardín de la Cerveza. Foto: difusión.

El dúo mexicano Ha*Ash regresará a Arequipa el 6 de marzo de 2027, para ofrecer un concierto lleno de nostalgia en el Jardín de la Cerveza. Foto: difusión.

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El dúo mexicano Ha*Ash volverá a Arequipa para ofrecer un concierto el próximo 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza. Hanna y Ashley llegarán a la Ciudad Blanca como parte de su gira 'No Me Hablen de Amor', con un espectáculo que reunirá algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria.

La presentación forma parte de una serie de conciertos que las hermanas mexicanas realizarán en distintos países de Latinoamérica. El tour incluye nuevas fechas en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay, además de sus presentaciones en Perú.

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Ha*Ash tocará sus mejores temas en Arequipa

Hanna y Ashley, quienes también tienen un concierto en Lima programado para 2027, interpretarán en Arequipa varios de los temas que marcaron su trayectoria, entre ellos 'Lo aprendí de ti', 'Perdón, perdón', 'Te dejo en libertad' y '100 años', además de otros éxitos que forman parte de su repertorio y que han conectado con diferentes generaciones de seguidores.

Paralelamente a sus presentaciones, Ha*Ash continúa impulsando nuevos proyectos musicales. Uno de sus recientes lanzamientos, 'Te apuesto', ya superó los 60 millones de reproducciones en YouTube, reflejando el alcance que mantiene el dúo y su capacidad para seguir conquistando nuevas audiencias.

El tour también contempla presentaciones en distintos países de la región, como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay. De esta manera, Ha*Ash reafirma la vigencia de una carrera construida alrededor de grandes baladas, letras sobre el amor y el desamor y una estrecha relación con sus seguidores.

Entradas para el concierto de Ha*Ash en Arequipa

La preventa de entradas estará disponible el viernes 18 y sábado 19 de septiembre a través de Teleticket. Durante esos días, los fanáticos podrán acceder a un descuento de hasta 15% pagando con tarjetas Interbank, con la posibilidad de asegurar anticipadamente su asistencia a uno de los espectáculos musicales más esperados de 2027.

Una vez más, Arequipa se prepara para recibir a Ha*Ash en una noche marcada por canciones de amor, desamor y nostalgia. El esperado concierto se realizará el 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza.