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Se salvó de milagro en la Panamericana Sur: roca aplasta cabina de cisterna y gremio evalúa paro nacional por inseguridad vial

El Frente Nacional de Transportistas busca abrir un diálogo con las autoridades para abordar los problemas de seguridad en la vía. Piden acciones preventivas tras el accidente reciente.

Provías Nacional y el MTC trabajaron con maquinaria pesada para retirar el material y restablecer el tráfico. Las labores de limpieza se realizaron durante la mañana, permitiendo reanudar el paso vehicular.
Provías Nacional y el MTC trabajaron con maquinaria pesada para retirar el material y restablecer el tráfico. Las labores de limpieza se realizaron durante la mañana, permitiendo reanudar el paso vehicular. | Foto: PNP/Composición LR
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Un conductor de 38 años resultó herido luego de que una roca de gran tamaño cayera sobre la cabina del camión cisterna que manejaba por la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre Atico y Ocoña, en Arequipa. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 14 de septiembre, cuando la unidad permanecía detenida debido a un derrumbe registrado en la vía.

El impacto alcanzó directamente la cabina del vehículo de placa BYO744 y provocó lesiones en la cabeza del conductor, identificado como Orlando Romero, además de un fuerte sangrado. Agentes de la Policía Nacional de Ocoña acudieron para auxiliarlo y posteriormente lo trasladaron a la posta médica de La Planchada para recibir atención.

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Roca cae sobre cabina de cisterna en la Panamericana Sur y deja herido a conductor

De acuerdo con los compañeros de ruta que presenciaron el accidente, el desprendimiento de la roca pudo ocasionar consecuencias más graves. Los transportistas señalaron que los conductores que circulan por este tramo permanecen expuestos a la caída de piedras debido a las condiciones de los taludes y la falta de trabajos de mantenimiento y contención.

Los desprendimientos de rocas serían frecuentes entre Atico y Ocoña, situación que genera preocupación entre quienes utilizan esta carretera. La Policía de Ocoña brinda asistencia a los conductores cuando se presentan emergencias y comunica los bloqueos ocasionados por los derrumbes, mientras los transportistas solicitan medidas preventivas en la zona.

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Transportistas advierten movilización nacional y reclaman acciones para evitar caída de rocas en la vía

El Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada informó a La República que desde agosto busca instalar una mesa de diálogo con las autoridades para abordar distintos problemas que afectan al sector. El gremio indicó que presentó documentación para solicitar una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Transportes, Rafael Rey, pero asegura que todavía no recibe una respuesta con fecha para el encuentro.

Javier Corrales, dirigente del gremio, señaló que los transportistas esperan agotar las vías de diálogo antes de adoptar otras medidas. De no obtener una respuesta, advirtió que podrían convocar a una movilización nacional. Entre sus reclamos también se encuentran acciones preventivas en el tramo Atico-Ocoña, donde solicitan que Provías y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones intervengan para reducir los riesgos asociados a los desprendimientos.

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