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China fabricó vagones cero kilómetro para este país de América Latina y hoy potencian el transporte de una de sus mayores exportaciones

Cada vagón tiene capacidad de 55 toneladas, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa en 400.000 toneladas anuales, crucial para las proyecciones de exportación de granos.

El país latinoamericano potencia su red ferroviaria con la incorporación de 180 vagones cero kilómetro fabricados por CMEC.
El país latinoamericano potencia su red ferroviaria con la incorporación de 180 vagones cero kilómetro fabricados por CMEC. | Ilustración LR/El Observador/ChatGPT
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Un país de América Latina sumó a su red ferroviaria nuevos vagones cero kilómetro fabricados por la empresa oriental China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Cada unidad posee una capacidad para transportar 55 toneladas netas de carga, elemento clave dentro del esquema financiado con el pago anticipado de fletes por firmas agroindustriales. Esa incorporación busca agilizar la logística agrícola hacia los terminales marítimos de exportación, fortaleciendo el material rodante de una línea estratégica para las zonas productivas.

El despliegue cobra relevancia frente a las proyecciones del campo para 2026. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción alcanzará la cifra récord de 160 millones de toneladas de granos durante la campaña 2025/26. Aquella ampliación operativa responde al incremento sostenido del comercio exterior, tras registrarse niveles históricos en los despachos de los principales cultivos y sus derivados a lo largo del primer trimestre del año.

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¿Qué país latinoamericano renovó su logística ferroviaria con material rodante chino para potenciar el agro?

A mediados de 2025, Argentina concretó la incorporación de 180 unidades graneleras a estreno producidas por la firma asiática CMEC para fortalecer la red del Ferrocarril Belgrano. La flota inicial arribó al Puerto de Buenos Aires, mientras la remesa restante desembarcó tiempo después para cerrar el acuerdo. De acuerdo con las autoridades nacionales, esta adquisición representa el despliegue de infraestructura más significativo registrado en la última década, con un impacto proyectado que elevará la capacidad operativa en 400.000 toneladas anuales.

La incorporación de vagones chinos busca responder al aumento en la producción agrícola, con proyecciones de 160 millones de toneladas de granos para la campaña 2025/26. Foto: El Observador

La incorporación de vagones chinos busca responder al aumento en la producción agrícola, con proyecciones de 160 millones de toneladas de granos para la campaña 2025/26. Foto: El Observador

El esquema financiero prescindió del desembolso público tradicional al implementar un modelo participativo con firmas del sector agroexportador. Las compañías Cofco International, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) canalizaron un adelanto de US$22 millones bajo la figura de servicios de carga futuros. Tales fondos permitieron a la firma Belgrano Cargas y Logística adjudicar el proceso licitatorio internacional a la proveedora CMEC, buscando dinamizar el traslado de cosechas hacia los terminales marítimos.

La estrategia de expansión sumó posteriormente un lote complementario de 45 tolvas destinadas al sistema de vía estrecha. La operación demandó una inversión de US$5.715 millones, aportada en forma anticipada por la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) bajo la misma modalidad comercial. Cada estructura posee la facultad de movilizar 55 toneladas netas, optimizando el flujo comercial desde las zonas productivas del norte y centro del territorio nacional hacia los puertos de exportación.

Financiados por la agroindustria con un adelanto de US$22 millones, estos vagones refuerzan el sistema ferroviario argentino. Foto: El Observador

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¿Por qué son clave los vagones chinos en la privatización del Belgrano Cargas?

La relevancia de esas unidades proviene del peso de la agroindustria dentro del transporte ferroviario argentino, sector que en 2024 representó el 63% de los despachos de Trenes Argentinos Cargas. La red Belgrano cruza las zonas productivas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, por lo que orienta la mayoría de los cereales hacia los muelles del Gran Rosario, un nodo agroexportador fundamental en la región.

El contexto operativo dio un giro tras la compra del equipamiento asiático. El Gobierno argentino avanzó en 2026 con la privatización de Belgrano Cargas y Logística, y en agosto licitó las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo una concesión a 50 años. Aquella medida abarca 7.594 kilómetros de rieles en 16 provincias, bajo un esquema de libre acceso con compromisos de inversión obligatorios para los adjudicatarios.

El desembarco de este material rodante coincide con un ciclo agrícola de alto rendimiento. La Bolsa de Comercio de Rosario prevé alrededor de 160 millones de toneladas de granos para el ciclo 2025/26, cifra que incluye un récord histórico de trigo de 29,5 millones de toneladas y un estimado de 62 millones para el maíz. El ente proyecta que el campo generará cerca de US$34.530 millones en divisas durante 2026, panorama que exige una infraestructura capaz de trasladar volúmenes masivos hacia los puertos.

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