Más del 86% de peruanos aún figura como no donante de órganos: así puedes cambiarlo en tu DNI

Más de 23 millones de peruanos han registrado un "no" a la donación de órganos en su DNI, lo que representa más del 86% del total, revela Reniec durante la Semana de la Donación. | composición LR

Más de 23 millones de peruanos han registrado un "no" a la donación de órganos en su DNI, lo que representa más del 86% del total, revela Reniec durante la Semana de la Donación. | composición LR

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Más de 23 millones de peruanos mantienen registrada una respuesta negativa a la donación de órganos y tejidos en su DNI. Según cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), solo 3.759.809 de más de 27 millones de ciudadanos han declarado su voluntad de ser donantes, lo que representa apenas el 13,6% del total.

La cifra se conoce durante la Semana de la Donación de Órganos y Tejidos, que se desarrolla del 14 al 20 de setiembre. De acuerdo con Reniec, más del 86% de los ciudadanos figura con un no respecto a la donación en su documento de identidad.

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Lima concentra el mayor número de personas que aceptan donar

Lima encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de ciudadanos que han expresado su decisión de donar órganos y tejidos, con 1.667.310 personas. Le siguen Arequipa, con 204.417; La Libertad, con 203.095; el Callao, con 167.270, y Piura, con 152.854.

También figuran Áncash, con 117.326 ciudadanos; Lambayeque, con 119.623; Cusco, con 108.275, e Ica, con 104.644. En el otro extremo, las menores cifras corresponden a Huancavelica, con 14.816; Amazonas, con 14.867; Pasco, con 15.439; Tumbes, con 18.223 y Moquegua, con 20.672.

Del total de ciudadanos que declararon su voluntad de donar, 3.414.650 residen en el Perú y otros 345.159 son peruanos registrados en el extranjero, precisó Reniec.

¿Cómo cambiar el “no” por el “sí” a la donación de órganos en el DNI?

Las personas que deseen modificar su decisión y declarar que aceptan donar órganos y tejidos después de su fallecimiento pueden realizar el trámite de manera presencial en los centros de atención de Reniec.

En este caso, el cambio de la declaración y la emisión de un nuevo DNI con la información actualizada es gratuito, de acuerdo con la Ley N.° 32237.

Otra alternativa es realizar el cambio durante el trámite virtual de renovación del DNI por caducidad. Sin embargo, esta opción sí tiene un costo. Para quienes poseen el DNI azul y migrarán al DNI electrónico, el pago es de S/ 30, con el código de tributo 02121, tarifa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. En el caso de quienes ya cuentan con DNI electrónico, el costo es de S/ 41, con el código 00525.

El pago puede realizarse a través de Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma págalo.pe. Tras completar el procedimiento, el ciudadano deberá recoger su nuevo documento en la sede seleccionada cuando el estado del trámite figure al 100%.

Reniec recordó, además, que la Ley N.° 31755 establece que las personas que decidan no donar órganos o tejidos con fines de trasplante deberán firmar una declaración expresa de voluntad de no donar.

La donación de órganos y tejidos puede permitir que pacientes en lista de espera accedan a un trasplante. Según la entidad, una sola persona donante puede beneficiar a más de ocho personas.