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Sociedad

26 escolares y docentes se intoxicaron en Cusco: padres sospechan de programa de alimentación escolar

Geresa investiga un probable brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) en la institución educativa Tomasa Tito Condemayta. Al menos 200 personas consumieron alimentos durante el almuerzo del viernes.

Un total de 26 personas, entre escolares y docentes, presentaron síntomas de intoxicación alimentaria en Acomayo, Cusco, y fueron atendidas por la Gerencia Regional de Salud.
Un total de 26 personas, entre escolares y docentes, presentaron síntomas de intoxicación alimentaria en Acomayo, Cusco, y fueron atendidas por la Gerencia Regional de Salud. | Andina
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Un total de 26 personas, entre escolares de secundaria, docentes y el director de la institución educativa Tomasa Tito Condemayta, fueron atendidas tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria en Acomayo, Cusco. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que los pacientes se encuentran estables y fuera de peligro.

Los primeros afectados llegaron al centro de salud de Acomayo desde la noche del viernes 18, luego de presentar dolores estomacales, náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación. Debido a la cantidad de pacientes y a la necesidad de atención especializada, algunos fueron referidos a establecimientos de salud de la ciudad del Cusco.

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De acuerdo con el reporte de la Geresa, hasta las 10.30 a. m. del domingo 20, 17 pacientes permanecían hospitalizados en Acomayo y otros 9 habían sido trasladados a hospitales del Cusco.

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Geresa investiga posible brote de intoxicación alimentaria

La autoridad sanitaria inició una investigación por un probable brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA). Según la información oficial, alrededor de 200 personas consumieron los alimentos durante el almuerzo realizado el viernes 18 de septiembre.

Los equipos de Epidemiología y Salud Ambiental de la Geresa realizan las diligencias para identificar qué alimento habría provocado los síntomas y cuál sería la causa del evento. Por el momento, no se ha establecido de manera oficial el alimento responsable ni el agente que habría ocasionado la intoxicación.

El director del colegio, Wilfredo Llamoza, informó que se dispuso lacrar los quioscos y el almacén de alimentos de la institución para facilitar las investigaciones que realizan la Policía Nacional, la Geresa y otras autoridades competentes.

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Padres señalan consumo de pollo enlatado

Padres de familia señalaron que entre los alimentos consumidos durante la jornada habría estado una preparación con pollo enlatado, que relacionaron preliminarmente con el programa de alimentación escolar del Gobierno.

Sin embargo, el director del colegio pidió esperar los resultados de la investigación antes de atribuir responsabilidades. En declaraciones recogidas por Andina, señaló que todavía se deben determinar las causas del evento y pidió no responsabilizar de manera anticipada al programa de alimentación escolar.

Cabe precisar que Qali Warma ya no opera con ese nombre en 2026. El programa fue reemplazado inicialmente por Wasi Mikuna y, tras nuevas modificaciones, pasó a denominarse Programa de Alimentación Escolar (PAE) para este año.

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Pacientes permanecen estables

La Geresa indicó que todos los pacientes atendidos se encuentran estables y fuera de peligro. No obstante, los establecimientos de salud mantienen activa la atención y vigilancia debido a que continuarían llegando personas con síntomas.

La investigación sanitaria continuará con la evaluación de los alimentos y las condiciones en las que fueron almacenados y preparados, a fin de establecer el origen del brote.

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