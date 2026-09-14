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Trámite de DNI desde el celular: Reniec lanza la versión 3.0 de DNI BioFacial y cambia la validación de fotos

DNI BioFacial 3.0 permite capturar la foto y validar la identidad del usuario. Reniec recomienda actualizar la app ID Perú para completar ciertos trámites digitales en línea.

La app captura fotos y verifica identidad, pero los trámites avanzados deben completarse en la web de Reniec. Se recomienda actualizar la app ID Perú para algunos procedimientos adicionales.
La app captura fotos y verifica identidad, pero los trámites avanzados deben completarse en la web de Reniec. Se recomienda actualizar la app ID Perú para algunos procedimientos adicionales. | Foto: difusión/Composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en funcionamiento la versión 3.0 de DNI BioFacial, una aplicación que permite realizar parte del proceso de determinados trámites de DNI desde un celular. La nueva edición incorpora cambios en la captura de fotografías y en la comprobación de identidad mediante reconocimiento facial.

Desde el 11 de septiembre, quienes gestionen en línea la renovación por caducidad o el cambio de un DNI azul por uno electrónico deben utilizar esta versión de la aplicación. DNI BioFacial está disponible para dispositivos Android y iOS y permite completar la etapa de identificación antes de continuar con el procedimiento en la plataforma digital de Reniec.

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DNI BioFacial 3.0: estos son los trámites que puedes iniciar desde el celular

La aplicación permite realizar la captura de la fotografía que será utilizada en el nuevo documento y comprobar que corresponde a la persona que efectúa el trámite. Una vez que el sistema valida la imagen mediante reconocimiento facial, el usuario debe ingresar a la página web de Reniec para completar las siguientes etapas del procedimiento.

Entre las opciones disponibles directamente mediante DNI BioFacial se encuentran la renovación del documento por caducidad y el duplicado para pasar del DNI azul al electrónico. La herramienta también muestra las alternativas de cambio de domicilio y duplicado de DNI electrónico, aunque estos procedimientos continúan en la plataforma institucional.

Para estos últimos casos, la comprobación de identidad se realiza mediante la aplicación ID Perú. De esta manera, BioFacial interviene en la captura y validación inicial de la imagen, mientras que el usuario debe continuar el proceso digital según las indicaciones correspondientes a cada trámite.

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Reniec mejora la validación facial y recomienda actualizar también la app ID Perú

La nueva versión puede ser instalada por quienes todavía no cuentan con DNI BioFacial o actualizada por aquellos que utilizaban una edición anterior. Entre los cambios incorporados se encuentran mejoras destinadas a la captura de la fotografía y a la validación facial, etapas que permiten verificar la identidad antes de avanzar con la gestión virtual.

Reniec también recomienda contar con la versión actualizada de ID Perú cuando el trámite elegido requiera esa herramienta. Esta aplicación permite realizar la validación de identidad digital para completar determinados procedimientos desde una computadora, laptop o teléfono celular.

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