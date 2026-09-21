El subprefecto del distrito de Machu Picchu, Michael Ugarte, solicitó que continúen las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables del presunto acaparamiento en la compra de boletos a la llaqta de Machu Picchu. La autoridad realizó el pedido tras conocerse que más de 40 agencias turísticas habrían estado implicadas en esta práctica, perjudicando a turistas nacionales y extranjeros y afectando la imagen del santuario histórico.

La cifra de compañías involucradas fue revelada por la entidad cultural de la región, según indicó Ugarte a RPP. “Son como 40 agencias, esta es la información fehaciente, clara, transparente que ha salido de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Entonces, se tiene que continuar con las investigaciones y definitivamente sancionar a las personas o a los que resulten responsables”, indicó.

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Una sola agencia podía reservar más de 11.000 entradas

Según explicó el subprefecto, el sistema vigente hasta hace poco permitía que se reserven boletos hasta por tres horas, usando nombres falsos o bots sin realizar el pago. Pasado este tiempo, las agencias acaparaban las entradas. Como parte de este flujo, una sola compañía podía llegar a reservar hasta 11.200 entradas sin pagar, que luego eran revendidas hasta en S/900 o US$300.

El mecanismo afectó la disponibilidad para turistas que buscaban adquirir sus boletos de manera individual, mientras una parte importante de las reservas permanecía retenida. Ante ello, el Gobierno anunció la modificación del sistema de ventas y dispuso la eliminación de la modalidad de reservas de entradas, dejando solo habilitada la compra con pago previo confirmado.

Nuevo sistema de ventas de boletos para visitar Machu Picchu

Bajo la nueva modalidad, los usuarios deberán identificarse en el sistema Tu Boleto, seleccionar la fecha y el horario de visita y completar el pago dentro de un periodo máximo de 15 minutos. Si la transacción no se concreta dentro de ese plazo, el cupo será liberado automáticamente y volverá a estar disponible. Ugarte precisó que este sistema está en periodo de prueba y contará con 30 días de marcha blanca para evitar nuevas irregularidades.

Además, advirtió otra deficiencia en la venta presencial de 1.000 boletos en Machu Picchu Pueblo. Según afirmó, el ministro habría prometido cinco trabajadores en la boletería, pero actualmente solo hay dos que trabajan de manera permanente, lo cual también genera colas y molestia entre los visitantes. Agregó que han solicitado las medidas correctivas al Ministerio de Cultura para garantizar una atención transparente y recuperar los flujos turísticos al nivel registrado antes de la pandemia.