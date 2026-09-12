Reniec implementa citas en 7 sedes para trámites de DNI: ¿quiénes están exonerados y qué pasa con el recojo?

Los usuarios deben pagar el trámite y acceder al Gestor de Citas de Reniec, donde podrán reservar fechas y horarios. Otros servicios de registros civiles no requerirán cita previa. | Foto: Andina/Composición LR

Los usuarios deben pagar el trámite y acceder al Gestor de Citas de Reniec, donde podrán reservar fechas y horarios. Otros servicios de registros civiles no requerirán cita previa. | Foto: Andina/Composición LR

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó la atención mediante citas en siete sedes del país para determinados trámites vinculados con el Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida alcanza gestiones como duplicado, renovación, actualización y rectificación, y busca ordenar la atención de los ciudadanos mediante turnos previamente programados.

La nueva modalidad se aplica en oficinas de Lima y provincias, aunque no todos los servicios estarán sujetos a reserva previa. El recojo del DNI, los trámites de registros civiles y la solicitud de copias certificadas de actas continuarán atendiéndose según el orden de llegada. Además, las personas con discapacidad y las madres gestantes mantienen atención preferencial y no necesitan programar una cita.

Estas son las sedes de Reniec que atenderán con cita previa y las que mantendrán atención por llegada

En Lima, los centros de atención ubicados en el jirón Áncash y en la sede 06 de Agosto, en Jesús María, atenderán los trámites de DNI bajo el sistema de citas. En cambio, las oficinas de Independencia y Miraflores combinarán la atención programada con la modalidad por orden de llegada.

La medida también se extiende fuera de la capital. Los centros de Reniec en Cusco, Abancay y Huaraz forman parte de las siete sedes habilitadas inicialmente. La institución informó que otras agencias serán incorporadas de manera progresiva, de acuerdo con su capacidad operativa, y que cualquier ampliación del servicio será comunicada previamente.

Cómo reservar una cita para el DNI y qué personas podrán hacer el trámite sin agendar turno

Antes de ingresar al sistema de reservas, el ciudadano deberá efectuar el pago correspondiente al trámite que desea realizar. Este puede abonarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o págalo.pe. Luego deberá acceder al Gestor de Citas de Reniec, registrar sus datos personales, elegir el trámite, seleccionar la sede y validar un código que llegará al correo electrónico consignado.

Tras completar esos pasos, el usuario podrá escoger entre las fechas y horarios disponibles. El sistema también permite programar citas para trámites de DNI de menores de edad, aunque en esos casos el padre, madre o representante deberá validar su identidad y acreditar el vínculo correspondiente. El recojo de documentos, los registros de nacimiento, matrimonio o defunción y otros servicios de registros civiles no requieren cita previa.