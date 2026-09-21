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Espectáculos

Exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, expone a Naldy Saldaña y revela que estuvo con otros integrantes de la orquesta

Además, Jazmín Baquero, exesposa del animador de La Bella Luz, aseguró que Naldy Saldaña mantuvo una relación sentimental con un menor de edad de la agrupación. "Con un niñito", enfatizó.

Naldy Saldaña en el ojo de la tormenta tras recientes declaraciones de la esposa de José Burga. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Naldy Saldaña en el ojo de la tormenta tras recientes declaraciones de la esposa de José Burga. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Jazmín Baquero, exesposa de José Burga, animador de La Bella Luz, reveló detalles sobre el fin de su relación y aseguró que descubrió una presunta infidelidad con la cantante Naldy Saldaña. La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa 'Amor y fuego', donde explicó cómo encontró mensajes que despertaron sus sospechas.

De acuerdo con el testimonio de Baquero, las conversaciones entre Burga y Saldaña contenían expresiones de cariño. La mujer afirmó que tomó capturas de pantalla de los mensajes y confrontó al padre de su hija. Según su relato, tras inicialmente negar lo ocurrido, José Burga terminó reconociendo que el vínculo con la cantante de cumbia llevaba aproximadamente cinco meses.

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Esposa de José Burga asegura que Naldy Saldaña estuvo con más integrantes de La Bella Luz

La versión de Jazmín Baquero no se limitó a la presunta relación entre su entonces pareja y Naldy Saldaña. La exesposa de José Burga aseguró que, al revisar el teléfono del animador de La Bella Luz, encontró conversaciones que, según interpretó, involucraban a la cantante con otros integrantes de la agrupación musical.

"Encontré que, claro, ella no solamente era con el papá de mi hija, sino también había con otros integrantes de la orquesta", manifestó Baquero durante su participación en Amor y fuego. La mujer sostuvo que observó intercambios con distintos músicos y mencionó incluso una conversación que, según afirmó, involucraba a un menor de edad. Esta última afirmación corresponde exclusivamente a su testimonio y no es presentada como un hecho acreditado en el relato difundido.

Baquero también señaló que se comunicó con Hansel Bernuy, pareja de Naldy Saldaña, para informarle sobre lo que había encontrado. Según contó, ambos intercambiaron información sobre las conversaciones y reaccionaron con preocupación al conocer el contenido de los supuestos mensajes.

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José Burga le fue infiel a su esposa con Naldy Saldaña

Jazmín Baquero aseguró que decidió poner fin a su relación con José Burga aproximadamente un año antes de sus declaraciones públicas, después de descubrir los presuntos mensajes con Naldy Saldaña. Según explicó, inicialmente buscó conocer directamente qué había ocurrido antes de tomar una decisión definitiva sobre su vínculo.

La exesposa del animador de La Bella Luz relató que confrontó a Burga luego de encontrar las conversaciones. De acuerdo con su versión, le pidió que le explicara desde cuándo mantenía contacto con la cantante y que le dijera la verdad sobre lo sucedido. Fue entonces, según Baquero, cuando él habría reconocido que la relación llevaba alrededor de cinco meses.

Entre las conversaciones que despertaron sus sospechas, Baquero recordó que Naldy Saldaña se dirigía a José Burga con términos afectivos. "Ella le dice ‘cosito’, ella le dice ‘cosita’", contó la mujer, quien aseguró que inicialmente su expareja intentó negar que existiera una relación entre ambos.


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