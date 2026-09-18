¿Necesitas tramitar o recoger tu DNI? Reniec abrirá este sábado 19 y domingo 20 de setiembre en todo el país

Reniec atenderá este sábado 19 y domingo 20 de setiembre en distintas oficinas del país para facilitar los trámites y la entrega de documentos nacionales de identidad (DNI). La atención incluirá más de 100 centros el sábado y 14 oficinas el domingo.

La jornada está dirigida a ciudadanos que necesiten realizar gestiones relacionadas con el DNI o recoger un documento que ya esté disponible. Los horarios y puntos de atención serán distintos según cada sede, por lo que Reniec recomienda revisar previamente la información correspondiente antes de acudir.

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Reniec atenderá este sábado 19 de setiembre: revisa las regiones y horarios de las sedes

El sábado 19 de setiembre funcionarán oficinas de Reniec ubicadas en Piura, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Cusco. También habrá atención en Lima, Puno, Ica, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Amazonas, entre otras jurisdicciones.

Los horarios no serán iguales en todas las sedes. Algunas atenderán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m., mientras que otras funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Para el domingo 20, Reniec habilitará oficinas en Piura, Trujillo, Ayacucho y Puno, que atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. En Cusco también funcionará una oficina en ese horario, pero únicamente para la entrega de DNI.

¿Cómo hacer trámites de DNI por internet y consultar si ya está listo para recoger?

Además de la atención presencial, Reniec mantiene habilitados servicios virtuales para determinados trámites relacionados con el DNI. Los usuarios pueden ingresar a la plataforma oficial de la entidad para realizar las gestiones disponibles sin acudir necesariamente a una oficina.

El pago de las tasas puede efectuarse mediante Yape, agentes del Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación o págalo.pe. En el caso de Yape, primero se debe generar el ticket de pago, seleccionar el código correspondiente e ingresar el número obtenido en la opción de servicios de Reniec. Quienes ya realizaron un trámite, de manera virtual o presencial, también pueden consultar en línea si su DNI se encuentra listo para ser recogido.