Resultados de La Tinka del miércoles 30 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Conoce los resultados del sorteo de La Tinka de este miércoles 30 de septiembre.

Conoce los resultados del sorteo de La Tinka de este miércoles 30 de septiembre. Foto: composición LR

Este miércoles 30 de septiembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/30.509.659. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.