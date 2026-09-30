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Resultados de La Tinka del miércoles 30 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este miércoles 30 de septiembre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

Conoce los resultados del sorteo de La Tinka de este miércoles 30 de septiembre.
Conoce los resultados del sorteo de La Tinka de este miércoles 30 de septiembre.Foto: composición LR
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Este miércoles 30 de septiembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/30.509.659. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

Resultados de La Tinka del miércoles 30 de septiembre

18:39
30/9/2026

¿Qué número suelen salir en La Tinka?

De acuerdo con los datos suministrados por Intralot, los dígitos que se han seleccionado con mayor frecuencia en los sorteos de La Tinka incluyen el 13, 12, 39 y 14. Esta tendencia en la elección de los participantes hacia estos números se atribuye a su constante presencia en los resultados de los sorteos, incentivando así su elección repetida.

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