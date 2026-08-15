Lima alcanzaría los 36 °C el próximo verano por fenómeno El Niño y superaría registros de 1998, según Senamhi
En 1998, Lima registró 35,4 °C. Para febrero de 2027, el organismo estima que la capital podría superar los 35 °C y alcanzar picos de 36 °C en distritos alejados del litoral.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el próximo verano Lima podría registrar picos de 36 °C de temperatura, superando los valores de 35 °C alcanzados durante el Fenómeno El Niño de 1998.
Esta información fue revelada por el ingeniero Nelson Quispe, especialista del Senamhi, tras conocer la reciente alerta de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), según la cual existe más del 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte.
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Lima superaría registros históricos
Según Quispe, se prevé que como consecuencia de El Niño, principalmente en febrero, se presenten temperaturas que superen el valor de 1998. "Ese año se registró 35,4 °C como máximo y ahora, para febrero de 2027, las temperaturas podrían estar por encima de los 35 °C e incluso alcanzar picos de 36 °C", señaló a la Agencia Andina.
El especialista también precisó que la temperatura promedio diaria durante febrero podría oscilar entre los 32 °C y 33 °C, lo que obligaría a la población a adoptar mayores precauciones frente a los efectos del calor. Además, agregó que la sensación térmica en la capital podría llegar a los 38 °C.
¿Qué distritos tendrían las temperaturas más elevadas?
Entre los distritos que usualmente registran los valores más altos se encuentran Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho. En estas zonas, la temperatura suele estar hasta tres grados por encima de los distritos del litoral y podrían llegar a los 35 °C y superar esa cifra.
Quispe recordó que actualmente, por efecto de El Niño Costero, la capital ya presenta temperaturas de hasta 29 °C, cuando lo normal para esta época sería alrededor de 19 °C o 20 °C. "Estamos hablando de entre 8 y 10 grados por encima de lo normal", indicó.