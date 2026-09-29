Un monte submarino en el Pacífico oriental ha sido descubierto, superando en altura al Burj Khalifa. Esta expedición del Schmidt Ocean Institute identifica relieves ocultos frente a Perú y Chile. | Ilustración LR/ChatGPT

Un monte submarino en el Pacífico oriental ha sido descubierto, superando en altura al Burj Khalifa. Esta expedición del Schmidt Ocean Institute identifica relieves ocultos frente a Perú y Chile. | Ilustración LR/ChatGPT

Un monte submarino hallado en el Pacífico oriental triplica la altura del Burj Khalifa, la torre más elevada del mundo. Una expedición científica en aguas internacionales frente a Perú y Chile identificó cuatro prominencias ocultas hasta la fecha en los mapas batimétricos. Schmidt Ocean Institute detalló que los datos satelitales revelaron ligeras alteraciones en la superficie marina, indicios clave para dirigir las mediciones sonar en el lecho oceánico.

El hallazgo aconteció en enero de 2024 y su presentación oficial ocurrió el 8 de febrero de ese mismo período. Pese a que el recorrido abarcó ambos litorales, la elevación de mayor envergadura y altitud se ubica en el sector marítimo chileno. La detección de este relieve de gran magnitud marca un hito para la cartografía marina de la región.

¿Qué monte submarino frente a Chile supera tres veces la altura del Burj Khalifa?

Un equipo del buque Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute, descubrió una imponente formación en el lecho oceánico Pacífico durante la travesía desde Costa Rica hasta Valparaíso. La estructura alcanza 2.681 metros de elevación y abarca 450 kilómetros cuadrados de superficie. Aunque se ubica en alta mar frente a costas chilenas, su cúspide permanece sumergida a 1.150 metros bajo el nivel marino.

La montaña mas grande encontrada en la expedición mide 2,681 metros. Foto: Schmidt Ocean Institute

La magnitud del relieve equivale a 3,24 veces la dimensión del rascacielos más elevado del planeta, ubicado en Dubái. Los expertos identificaron primero la prominencia mediante altimetría por satélite y confirmaron las proporciones exactas con ecobandas multihaz. Este hallazgo demuestra la presencia de enormes ecosistemas geológicos que aún carecen de registro en las cartas náuticas oficiales.

Durante el rastreo, la tripulación analizó sutiles anomalías gravitatorias sobre la superficie acuática para ubicar la elevación. John Fulmer, especialista de la misión, detalló que el objetivo inicial consistía en detectar “protuberancias en un mapa”. Gracias a este procedimiento, los científicos validaron la existencia de un coloso acuático totalmente ignorado hasta la fecha.

¿Qué características tienen los nuevos montes submarinos hallados frente a Perú?

Científicos identificaron tres elevaciones en el fondo marino peruano con alturas de 1.591, 1.644 y 1.873 metros, según reportes de Live Science y The Nippon Foundation. Esas estructuras son volcanes extintos detectados durante una travesía oceánica desde Costa Rica hasta Chile. El relieve más alto de este grupo resulta 808 metros menor en comparación con el coloso ubicado cerca del territorio chileno, por lo cual los especialistas catalogan el hallazgo como cuatro formaciones independientes y no como una cordillera continua.

El hallazgo del gigante submarino en Sudamérica se presentó oficialmente el 8 de febrero de 2024. Foto: Schmidt Ocean Institute

La detección de estos accidentes geográficos estuvo a cargo de los técnicos e hidrógrafos John Fulmer y Tomer Ketter. Ambos expertos confirmaron que tales relieves carecían de registro previo en las bases batimétricas consultadas. La recolección de información sobre la topografía submarina ocurrió mediante tecnología de mapeo instalada en la embarcación mientras realizaba su desplazamiento por el océano Pacífico.

Estas pendientes sumergidas poseen un elevado valor ecológico al servir como hábitat para corales, esponjas y anémonas. "Un mapa es una herramienta fundamental para comprender nuestro planeta", afirmó Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute. Los datos batimétricos obtenidos fortalecen directamente la iniciativa Seabed 2030, impulsada por GEBCO junto con The Nippon Foundation para completar la cartografía oceánica global.