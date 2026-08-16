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¿Calor sofocante o lloviznas de invierno? Senamhi advierte marcado contraste de temperaturas en la costa hasta el 19 de agosto

El Senamhi pronostica hasta 36 °C en la costa norte, con máximas de 30 °C en la central y entre 23 °C y 32 °C en el sur, además de alta radiación UV en horas del mediodía.

A su vez, Lima y otras áreas enfrentarán lloviznas, nubosidad y episodios de niebla hasta el 19 de agosto.
A su vez, Lima y otras áreas enfrentarán lloviznas, nubosidad y episodios de niebla hasta el 19 de agosto. | Foto: Andina/Composición LR
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El clima presentará escenarios opuestos en diferentes sectores de la costa peruana durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé temperaturas elevadas, fuerte radiación solar y ráfagas de viento en algunas zonas, mientras otros puntos del litoral registrarán lloviznas, alta humedad y mayor sensación de frío.

Estas condiciones se mantendrán, según los pronósticos difundidos, hasta el miércoles 19 de agosto. La costa norte podría alcanzar valores de hasta 36 °C, mientras las precipitaciones previstas entre el lunes 17 y miércoles 19 comprenderán sectores de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Tacna y Callao.

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¿Dónde hará más calor? Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C en la costa norte

El escenario de temperaturas elevadas será más notorio en el norte, donde los termómetros podrían marcar entre 28 °C y 36 °C. Para la costa central se proyectan registros de 24 °C a 30 °C, mientras que en el litoral sur los valores se situarían entre 23 °C y 32 °C. La poca presencia de nubes alrededor del mediodía también favorecerá niveles elevados de radiación ultravioleta.

El pronóstico incluye ráfagas que podrían aproximarse a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Las condiciones meteorológicas previstas comprenden zonas de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao.

La sierra tampoco quedará al margen de las variaciones. Las máximas podrían llegar a 32 °C en la zona norte y a 29 °C en la parte central. Para la sierra sur, el rango anunciado se encuentra entre los 14 °C y 25 °C.

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Lloviznas en Lima y otras regiones continuarán hasta el miércoles 19 de agosto

En paralelo al calor registrado en otros sectores, parte del litoral afrontará condiciones típicamente invernales. Entre el 17 y 19 de agosto se esperan lloviznas acompañadas de mayor nubosidad y viento. Durante las noches y primeras horas del día también podrían aparecer episodios de niebla y neblina cerca del mar.

Los acumulados estimados varían según la región. En Lima e Ica podrían aproximarse a 1 mm por día, mientras en La Libertad y Áncash rondarían los 0,5 mm diarios. Arequipa podría registrar hasta 3,7 mm por día y, en sectores de Tacna y Moquegua, los valores alcanzarían aproximadamente 2,2 mm.

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