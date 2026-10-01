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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 1 de octubre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 1 de octubre, según Jhan Sandoval
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 1 de octubre, según Jhan SandovalFoto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 1 de octubre? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo hoy jueves 1 de octubre?

  • Aries: Esa negación o cancelación no debe afectarte tanto a nivel emocional. Llegarán nuevas y mejores oportunidades para tu crecimiento. En el amor, esa persona volverá a acercarse. Escúchala.
  • Tauro: Iniciarás una actividad que demandará esfuerzo y una constante fijación por el detalle. Esfuérzate, porque la recompensa será grande. En el amor, si buscas el control esa persona se alejará.
  • Géminis: Has alcanzado objetivos que otros no logran obtener y esto genera envidias y actitudes competitivas en tus compañeros. Mantén el trato cordial de siempre y evitarás conflictos con tu entorno.
  • Cáncer: Será un día de éxito y reconocimiento a nivel laboral. Si estás por cerrar acuerdos económicos serán favorables. En el amor, lastimar a esa persona por lo que ha hecho no será la solución.
  • Leo: No pierdas ese acuerdo o sociedad por diferencias que se pueden aclarar. La vibración es ideal para mejorar los lazos y conciliar. En el amor, el tiempo pasa y no resuelves las diferencias. Reflexiona.
  • Virgo: Luego de un tiempo de dudas y espera inicias esa actividad laboral que traerá éxitos y mejoras económicas. En el amor, llega una nueva ilusión. Esta vez no te precipites y ve lentamente.
  • Libra: No te duermas en tus laureles porque la competencia está en acecho. A tu alrededor hay personas que te observan y esperan un error tuyo para tomar ventaja. Esfuérzate y mantén tu atención.
  • Escorpio: Retomas contacto con una persona que colaboró con tus proyectos. Con su orientación lograrás avanzar todo lo que tienes en mente. En el amor, la soledad te ayudará a reflexionar y meditar.
  • Sagitario: Puede surgir una discusión con un familiar con el que tienes pendiente un tema de dinero. Llega a una conciliación. En el amor, esa persona no dudará en acercarse y llamar tu atención.
  • Capricornio: Una tensión entre compañeros o socios podría terminar en ruptura y esto frenaría todo lo que vienes desarrollando. Sé más diplomático y trata de resolver las diferencias dialogando.
  • Acuario: Logras resolver un problema que pensaste no tendría solución. Ahora todo empieza a avanzar y a tu favor. En lo personal, en una reunión familiar se acordarán temas que estaban pendientes.
  • Piscis: Estableces un acuerdo o alianza con una persona con gran sentido práctico. Con su ayuda lograrás concretar grandes objetivos. En el amor, no juzgues sin conocer los detalles. Escucha y entenderás.

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