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Sociedad

San Marcos pide investigar denuncia contra docente de Comunicación por presunta agresión a estudiante

El Comité de Gestión de la Escuela de Comunicación Social pidió que los antecedentes sean remitidos al Consejo de Facultad y que se active la investigación correspondiente. Además, existirían otros casos de presunto hostigamiento y violencia sexual.

La Escuela Profesional de Comunicación Social de la UNMSM se pronunció debido a una denuncia de agresión física y psicológica contra el docente Ricardo César Falla Barreda.
La Escuela Profesional de Comunicación Social de la UNMSM se pronunció debido a una denuncia de agresión física y psicológica contra el docente Ricardo César Falla Barreda.
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El Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) expresó su preocupación por la denuncia presentada por un estudiante contra el docente Ricardo César Falla Barreda, por una presunta agresión física y psicológica.

A través de un pronunciamiento publicado el 29 de septiembre, el comité señaló que, "de acreditarse los hechos denunciados, se trataría de una situación grave e inaceptable", y sostuvo que este tipo de situaciones resulta incompatible con las condiciones de seguridad e integridad que deben existir dentro de la comunidad universitaria.

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Denuncian antecedentes

La Escuela de Comunicación Social indicó además que recibió información sobre la presunta existencia de otros hechos o situaciones de similar gravedad que previamente habrían sido atribuidos al mismo docente. Sin embargo, precisó que corresponde a las instancias competentes determinar si estos hechos ocurrieron y cuál sería su alcance.

Ante ello, el Comité de Gestión acordó elevar los antecedentes al Consejo de Facultad y solicitar que el caso sea puesto en conocimiento de las instancias correspondientes de la universidad para que se realice la investigación conforme a la normativa de San Marcos.

El pronunciamiento también demanda que el procedimiento garantice el debido proceso, así como la protección y reserva de la persona denunciante. Asimismo, pide establecer si existen otras denuncias que deban ser conocidas y evaluadas por las autoridades universitarias.

"Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia", señaló el comité, que también exhortó a estudiantes que consideren haber sufrido situaciones de violencia o vulneración de derechos a acudir a las instancias institucionales correspondientes.

El Comité de Gestión de Comunicación Social, por su parte, señaló que las personas que consideren haber experimentado violencia o vulneración de sus derechos deben recurrir a las instancias correspondientes y pidió que estos procedimientos se desarrollen bajo condiciones de protección, confidencialidad y respeto.

La República envió un correo al docente implicado, pero aún no obtiene respuesta.

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Otros casos de presunto hostigamiento y violencia sexual

Una fuente vinculada al entorno estudiantil, que solicitó mantener su identidad en reserva, señaló a este medio que existen otros casos que vienen siendo reportados dentro de la universidad. Precisó que algunos de ellos ya habrían sido denunciados y que las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre los casos mencionados está el de un hombre de 31 años que presuntamente habría contactado a estudiantes de 18 años presentándose inicialmente como alguien de menor edad. Según la fuente, tres estudiantes estarían involucradas y habrían denunciado los hechos. También afirmó que existirían actos de amedrentamiento contra las denunciantes y testigos.

La misma fuente mencionó otro caso relacionado con un hombre que presuntamente habría realizado actos de carácter sexual en el denominado 'Burrito', dentro del campus universitario. Sobre este caso, indicó que estudiantes tenían prevista una reunión para abordar la situación.

Además, hizo referencia a otro caso que habría adquirido notoriedad en redes sociales, relacionado con un hombre de más de 30 años acusado por estudiantes de 18 años de presunto hostigamiento y amedrentamiento.

La fuente cuestionó también el trámite de algunas denuncias ante las instancias universitarias. Según su testimonio, uno de los casos habría sido archivado inicialmente de oficio y posteriormente las estudiantes tuvieron que brindar una declaración durante varias horas.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de una fuente que pidió reserva de identidad y no constituyen hechos acreditados. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, mediante las investigaciones y procedimientos establecidos por la UNMSM.

Este medio se comunicó con el área de prensa de la universidad, pero no recibió respuesta alguna.

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