Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026
El enfrentamiento de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga entre Sporting Cristal y ADT se disputará en el estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal vs ADT EN VIVO juegan HOY jueves 1 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfo por 1-0 en Tarma, Sporting Cristal se alista para sellar su pase a la gran final del torneo. Por su parte, ADT necesita revertir el marcador obtenido en casa y sabe que de ganar por la mínima, forzaría la tanda de penales. Tengamos en cuenta que el cuadro tarmeño no ha obtenido triunfos en el estadio celeste desde que regresó a la máxima categoría.
Horarios por país del partido Sporting Cristal vs ADT
El duelo entre Sporting Cristal y ADT se disputará este jueves 1 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Canal para ver Sporting Cristal vs ADT
El partido entre Sporting Cristal y ADT, por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, será transmitido por la señal de América TV.
Estadio donde se juega Sporting Cristal vs ADT
Sporting Cristal y ADT se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.
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Últimos partidos de ADT
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