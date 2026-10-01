Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO juegan HOY jueves 1 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfo por 1-0 en Tarma, Sporting Cristal se alista para sellar su pase a la gran final del torneo. Por su parte, ADT necesita revertir el marcador obtenido en casa y sabe que de ganar por la mínima, forzaría la tanda de penales. Tengamos en cuenta que el cuadro tarmeño no ha obtenido triunfos en el estadio celeste desde que regresó a la máxima categoría.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs ADT

El duelo entre Sporting Cristal y ADT se disputará este jueves 1 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs ADT

El partido entre Sporting Cristal y ADT, por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, será transmitido por la señal de América TV.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal y ADT se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

Últimos partidos de Sporting Cristal

ADT 0- 1 Sporting Cristal | 27.09.26

| 27.09.26 Sporting Cristal 3 -1 Atlético Grau | 19.09.26

-1 Atlético Grau | 19.09.26 Moquegua 1- 2 Sporting Cristal | 13.09.26

| 13.09.26 Sporting Cristal 5 -0 Los Chankas | 6.09.26

-0 Los Chankas | 6.09.26 Sport Boys 1-0 Sporting Cristal | 30.08.26

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