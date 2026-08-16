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Fuerte lluvia en Lima causa inundaciones en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores

La acumulación de agua llegó a varios tramos viales. El Senamhi reportó hasta 4,2 mm de lluvia, lo que generó problemas en las redes de desagüe en distritos de la capital. Mientras Sedapal desplegó equipos hidrojet, el ministro de Vivienda anunció que VES sería declarado en emergencia.

Fuerte lluvia causa aniegos y congestión en Lima: VES y VMT fueron los más afectados.
Fuerte lluvia causa aniegos y congestión en Lima: VES y VMT fueron los más afectados. | composición LR
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Una fuerte lluvia sorprendió a diversos sectores de Lima este domingo y provocó aniegos, congestión vehicular y problemas en las redes de desagüe, principalmente en Chorrillos, San Juan de Miraflores (SJM), Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT).

Uno de los puntos más afectados se encuentra en el sector I, Grupo I de Villa El Salvador, cerca de la estación del Metro de Lima. La acumulación de agua alcanzó varios tramos de la vía y dejó varadas a algunas unidades vehiculares menores que intentaron atravesar la zona inundada.

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La intensa precipitación también generó barro y acumulación de agua debajo de los puentes, lo que complicó el tránsito y obligó a los conductores a reducir la velocidad.

El Senamhi informó que en la estación Villa María se reportó un acumulado aproximado de 4,2 mm entre las 14.00 y 19.00, mientras que la temperatura descendió progresivamente de 19°C a 17,7°C en ese periodo, bajo condiciones de alta humedad.

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Lluvia provoca problemas en redes de desagüe

La cantidad de agua caída también ocasionó inconvenientes en algunos sistemas de desagüe. Vecinos reportaron el colapso de redes debido al volumen de agua acumulada en las calles.

Ante esta situación, trabajadores municipales acudieron a algunos de los puntos afectados con motobombas para retirar el agua de las avenidas y facilitar la circulación vehicular.

En Villa María del Triunfo, la situación también generó congestión intensa. Algunas viviendas resultaron afectadas por el ingreso o acumulación de agua, mientras que los vecinos colocaron sacos de tierra y otros materiales como barreras improvisadas para proteger sus domicilios.

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Declararán emergencia en VES

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, anunció que se tramitará la declaratoria de emergencia de Villa El Salvador debido a las inundaciones ocasionadas por las intensas lloviznas. Según explicó, el objetivo es ejecutar obras de mayor envergadura, como un bypass y la renovación del colector, cuyo colapso viene generando problemas cada vez que se registran precipitaciones en la zona.

Arnillas indicó que, hasta el momento, 56 vecinos fueron afectados por el aniego y que algunas familias perdieron sus pertenencias. Como medida preventiva, los damnificados serán trasladados a un hotel mediante un convenio con Sedapal, mientras se atiende la emergencia y se evalúa la reparación de los daños materiales.

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Aniegos también se reportaron en otros distritos

También se registraron aniegos en sectores de Chorrillos y San Juan de Miraflores, donde la acumulación de agua dificultó el desplazamiento de peatones y vehículos. En Chorrillos reportan que el desborde del río Surco habría generado la inundación de un sector.

Ante las condiciones de las vías, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar atravesar zonas con gran acumulación de agua. Los peatones también deben tomar precauciones para evitar caídas u otros accidentes.

La situación se produce en medio de las condiciones climáticas que afectan a Lima y otras zonas del país, por lo que se mantiene la recomendación de permanecer atentos a los avisos de las autoridades y evitar desplazamientos innecesarios por sectores inundados.

Sedapal se pronuncia

Sedapal informó que, tras las intensas precipitaciones registradas en distritos del sur de Lima, desplegó equipos hidrojet hacia los puntos afectados para realizar labores de succión del agua acumulada en la vía pública. La empresa señaló que otras unidades se encuentran en camino para reforzar la atención de la emergencia.

Asimismo, exhortó a la población a no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado, debido a que estas acciones podrían generar desbordes, contaminación y riesgos para la seguridad. Sedapal indicó que continúa coordinando con las autoridades competentes para atender la emergencia y contribuir a preservar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao.

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