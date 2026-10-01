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Ciencia

Tu nuevo combustible podría venir del queso: científicos convierten el suero salado en bioetanol y buscan ampliar su producción

El proyecto aprovecha la lactosa del suero de queso mediante un proceso biotecnológico que metaboliza azúcares en etanol.

Investigadores de la Universidad Heriot-Watt y Take Root Bio transformaron suero salado en bioetanol, apostando por alternativas energéticas sostenibles a partir de residuos lácteos.
Investigadores de la Universidad Heriot-Watt y Take Root Bio transformaron suero salado en bioetanol, apostando por alternativas energéticas sostenibles a partir de residuos lácteos. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Investigadores de la Universidad Heriot-Watt y la compañía Take Root Bio convirtieron suero salado en bioetanol. Este subproducto de la fabricación de queso cuenta con el respaldo del Industrial Biotechnology Innovation Centre (IBioIC), entidad que impulsa alternativas energéticas sostenibles a partir de desechos lácteos, según National Geographic.

El Reino Unido produce cada año cerca de 95.000 toneladas de dicho residuo derivado del cheddar. Su alta concentración de azúcares y sal complica la gestión ambiental tradicional. Ante ese reto, Liz Fletcher, directiva del IBioIC, señaló “encontrar nuevos usos para materiales que actualmente se consideran residuos”.

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¿Por qué la leche se ha convertido en el nuevo combustible?

La materia aprovechable en este desarrollo corresponde a la lactosa del suero residuo del proceso quesero. De acuerdo con el estudio Whey to Vodka divulgado en IntechOpen, organismos microscópicos específicos metabolizan este tipo de azúcar hasta transformarlo en etanol mediante fermentación directa. Por ese motivo, el mecanismo descarta completamente verter el insumo lácteo sin procesar dentro del depósito de carburante.

En el proyecto impulsado por la Universidad Heriot-Watt de Escocia, la dificultad principal radica en la alta salinidad del fluido base. Pese a la trascendencia del anuncio científico, la institución académica no especificó las cepas aplicadas ni detalló el acondicionamiento previo del compuesto, por lo cual "la información pública no permite atribuir el logro específicamente a bacterias ni describir su tratamiento exacto".

Una vez obtenido el caldo inicial, la destilación concentra la sustancia química deseada. La Renewable Fuels Association destaca que la deshidratación posterior retira la humedad remanente con el fin de formular un biocombustible apto para motores de combustión interna. Aunque la investigación de la entidad británica aún omite el esquema técnico completo, sus fases se alinean con las operaciones estándar del sector energético refinador.

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¿Cómo transforma la industria láctea sus residuos en bioetanol y productos de alto valor?

Investigadores del Reino Unido convirtieron suero salado en bioetanol mediante un proceso biotecnológico innovador. Aunque el anuncio oficial de la Universidad Heriot-Watt omite rendimientos, costes y fechas de comercialización, la empresa Take Root Bio proyecta la instalación de unidades móviles en las proximidades de las plantas queseras para optimizar la logística. Asimismo, la compañía contempla aplicar esta metodología a los desechos generados en el procesamiento de frutas y hortalizas.

En el ámbito internacional destacan dos precedentes clave. Carbery declara que produce aproximadamente 12 millones de litros anuales de bioetanol a partir de permeado de suero, insumo destilado en Irlanda principalmente como biocombustible. Por su parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos señala que más del 98% de la gasolina contiene etanol, aunque su fabricación norteamericana emplea mayoritariamente maíz como materia prima.

El aprovechamiento del efluente lácteo abarca soluciones ajenas al sector energético. En España, la iniciativa GO ORLEANS concibió un recubrimiento antifúngico para empaquetados que permitió prolongar la vida útil del queso entre cinco y diez días, según AIMPLAS, sumado a la obtención de suplementos probióticos para piensos animales. Esos avances confirman la versatilidad de los derivados del suero para conservar alimentos o elaborar insumos industriales.

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